낙동강권역 운문댐 가뭄 ‘주의’단계 진입

기후에너지환경부는 2일 오전 2시를 기해 경북 청도군 낙동강수계 용수 공급 댐인 운문댐이 가뭄 ‘주의’ 단계에 진입해 댐 용수 비축을 위한 대책을 시행한다고 밝혔다.

운문댐 유역에 내린 강우량은 올해 23.2㎜로 예년(65.3㎜)의 35.5% 수준에 그친다. 지난해 9월 21일부터 이날까지 내린 강우량은 169.6㎜로, 예년(244.5㎜)의 69.4% 수준이다.

운문댐의 올해 용수 공급량은 하루 평균 34만1000t이지만, 유입량은 2만8000t에 그쳐, 댐 저수량이 지속적으로 낮아지고 있다. 현재 운문댐의 저수 용량은 56만5000t으로 예년 저수량의 82% 수준이다.

가뭄 ‘주의’ 단계 진입에 따라 기후부는 운문댐에서 공급하는 대구광역시 생활·공업용수의 낙동강 대체공급량을 단계적으로 증량하고, 하천유지용수와 농업용수 공급량을 탄력적으로 줄이기로 했다.

기후부는 앞서 가뭄 ‘주의’ 단계 진입 전부터 운문댐 용수 비축을 위해 지방정부와 협의하여 대구광역시·경산시 생활·공업용수 일부를 낙동강·금호강 하천수로 대체 공급하고, 청도군 하천유지용수 공급을 감량했다.

조희송 기후에너지환경부 물관리정책실장은 “댐 가뭄 상황에 진입한 운문댐의 용수 비축을 위해 선제적으로 대응하고 있고”며 “저수량과 용수공급 현황을 상시 모니터링하여 댐 용수를 차질없이 공급하겠다”고 했다.