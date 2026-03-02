창간 80주년 경향신문

낙동강권역 운문댐 가뭄 ‘주의’단계 진입

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

기후에너지환경부는 2일 오전 2시를 기해 경북 청도군 낙동강수계 용수 공급 댐인 운문댐이 가뭄 '주의' 단계에 진입해 댐 용수 비축을 위한 대책을 시행한다고 밝혔다.

가뭄 '주의' 단계 진입에 따라 기후부는 운문댐에서 공급하는 대구광역시 생활·공업용수의 낙동강 대체공급량을 단계적으로 증량하고, 하천유지용수와 농업용수 공급량을 탄력적으로 줄이기로 했다.

기후부는 앞서 가뭄 '주의' 단계 진입 전부터 운문댐 용수 비축을 위해 지방정부와 협의하여 대구광역시·경산시 생활·공업용수 일부를 낙동강·금호강 하천수로 대체 공급하고, 청도군 하천유지용수 공급을 감량했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

낙동강권역 운문댐 가뭄 ‘주의’단계 진입

입력 2026.03.02 14:33

  • 반기웅 기자

  • 기사를 재생 중이에요

운문댐. 기후부 제공

운문댐. 기후부 제공

기후에너지환경부는 2일 오전 2시를 기해 경북 청도군 낙동강수계 용수 공급 댐인 운문댐이 가뭄 ‘주의’ 단계에 진입해 댐 용수 비축을 위한 대책을 시행한다고 밝혔다.

운문댐 유역에 내린 강우량은 올해 23.2㎜로 예년(65.3㎜)의 35.5% 수준에 그친다. 지난해 9월 21일부터 이날까지 내린 강우량은 169.6㎜로, 예년(244.5㎜)의 69.4% 수준이다.

운문댐의 올해 용수 공급량은 하루 평균 34만1000t이지만, 유입량은 2만8000t에 그쳐, 댐 저수량이 지속적으로 낮아지고 있다. 현재 운문댐의 저수 용량은 56만5000t으로 예년 저수량의 82% 수준이다.

가뭄 ‘주의’ 단계 진입에 따라 기후부는 운문댐에서 공급하는 대구광역시 생활·공업용수의 낙동강 대체공급량을 단계적으로 증량하고, 하천유지용수와 농업용수 공급량을 탄력적으로 줄이기로 했다.

기후부는 앞서 가뭄 ‘주의’ 단계 진입 전부터 운문댐 용수 비축을 위해 지방정부와 협의하여 대구광역시·경산시 생활·공업용수 일부를 낙동강·금호강 하천수로 대체 공급하고, 청도군 하천유지용수 공급을 감량했다.

조희송 기후에너지환경부 물관리정책실장은 “댐 가뭄 상황에 진입한 운문댐의 용수 비축을 위해 선제적으로 대응하고 있고”며 “저수량과 용수공급 현황을 상시 모니터링하여 댐 용수를 차질없이 공급하겠다”고 했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글