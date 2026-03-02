롯데월드타워·몰 “루미나리에 효과 엄청나네”

“롯데월드타워·몰이 서울의 야경 명소로 급부상하고 있다.

롯데물산은 롯데월드타워·몰을 찾은 방문객이 지난달 약 490만명으로 역대 2월 방문객 최고 기록을 경신했다고 2일 밝혔다.

대부분 쇼핑몰이 연말 성수기 시즌이 끝나면 봄, 개학 시즌을 앞두고 재정비를 하는만큼 2월은 유통업계의 비수기로 꼽힌다.

인기비결은 롯데월드타워·몰이 야외 잔디광장에서 펼치고 있는 빛 축제 ‘2026 롯데 루미나리에’에 있다. ‘별이 쏟아지는 잠실’, ‘거대한 빛의 궁전’ 등 SNS로 입소문을 타며 루미나리에 입장객 수가 가파르게 상승했다. 지난 달 타워·몰의 하루 평균 방문객 수는 약 17만명으로 지난해 같은 기간 대비 20% 증가했다.

특히 2월 셋째 주 주말인 21∼22일 방문객은 약 41만 명으로 매년 인파가 가장 많이 몰리는 12월 주말 평균 방문객 수(2025년 기준 42만명)와 비슷한 수준이었다. 지난해보다 3배 커진 규모와 십자형 터널, 16m 높이의 타워 등 한층 화려해진 루미나리에가 방문객의 발길을 사로잡았다.

롯데 루미나리에 효과는 매출 증가로 이어졌다. 롯데백화점 잠실점의 지난달 20~30대 고객 수는 전년 동기 대비 20% 이상 증가했고 외국인 매출은 65% 이상 늘었다.

롯데물산 관계자는 “최근 온라인상에서 ‘바닥 셀카(휴대전화를 바닥에 두고 셀카 모드로 촬영하는 방식)’가 화제를 모으면서 수많은 관람객들이 17m 돔 아래 바닥에 휴대전화를 내려놓는 이색적인 풍경이 연출되고 있다”고 말했다.

올해로 2회째를 맞이한 이번 빛 축제는 롯데월드타워 월드파크를 27만여 개의 조명으로 장식해 화려한 빛의 세상을 선사하고 있다. ‘2026 롯데 루미나리에’는 오는 8일까지 이어진다.