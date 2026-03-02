창간 80주년 경향신문

“수도권 일극 깬다, 새 역사 출발점”···광주·전남, 통합특별법 통과 일제히 환영

경향신문

"수도권 일극 깬다, 새 역사 출발점"···광주·전남, 통합특별법 통과 일제히 환영

입력 2026.03.02 14:53

지난 1월 2일 광주 북구 국립 5·18민주묘지 민주의 문 앞에서 강기정 광주시장(오른쪽)과 김영록 전남도지사가 행정통합을 선언하고 있다. 전남도 제공

지난 1월 2일 광주 북구 국립 5·18민주묘지 민주의 문 앞에서 강기정 광주시장(오른쪽)과 김영록 전남도지사가 행정통합을 선언하고 있다. 전남도 제공

광주·전남 행정통합 특별법 국회 통과에 지역 정치권과 경제계가 일제히 환영의 뜻을 밝혔다. 1986년 광주시 직할시 승격 이후 40년 만에 재결합하면서 초광역 성장을 위한 실질적 동력을 확보했다는 평가다.

광주시의회는 2일 입장문을 내고 “320만 시도민의 새로운 도약을 여는 역사적 출발점”이라고 밝혔다. “수도권 일극 체제를 넘어 국가 균형발전을 실현하고 공동 성장의 길로 나아가기 위한 중대한 전환점”이라며 “법적·제도적 정비를 통해 실질적인 지역 발전으로 이어지도록 책임 있는 역할을 다하겠다”고 강조했다.

더불어민주당 광주시당도 이날 성명을 통해 “수도권 일극 체제를 넘어 권역별 성장축을 구축하고 국가균형발전 전략을 제도적으로 완성하는 중대한 전환점”이라고 평가했다. “단순한 행정구역 통합이 아니라 재정·산업·투자 권한을 포괄적으로 확대한 초광역 분권 모델을 실질적으로 구현하는 역사적 결단”이라고 덧붙였다.

광주상공회의소는 “분리 40년 만에 출발하는 전남광주통합특별시는 경제·산업·문화가 유기적으로 융합된 통합 광역경제권 도약의 기반”이라며 “특별법에 담긴 특례와 권한이 기업 유치와 투자 확대의 실질적 동력으로 작용할 것”이라는 입장을 냈다.

앞서 1일 전남광주통합특별시 특별법안이 국회 본회의를 통과했다. 지난 1월 2일 강기정 광주시장과 김영록 전남도지사의 통합 선언 이후 59일 만이다.

강 시장은 특별법 통과 직후 자신의 페이스북에 “수도권 일극 체제를 끝내고 국가 균형발전의 새로운 주연으로 등장하는 역사적 순간”이라며 “‘In 서울’이 아니어도 충분한 삶, ‘In 광주·전남’이라는 새로운 내일을 시민들과 함께 열어가겠다”고 밝혔다.

비슷한 시각 김 지사도 페이스북을 통해 “대한민국 통합 1호 특별법 통과는 대통합·대부흥 시대를 여는 쾌거”라며 “변방의 낙후 지역이 아닌 반도체·AI·에너지 등 첨단산업을 선도하는 인구 400만 명의 중심 도시로 급부상할 것”이라고 말했다.

