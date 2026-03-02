‘이란 공격’ 우호적 미국인은 4명 중 1명뿐···“트럼프 선택에 의한 전쟁” 지적도

미국과 이스라엘의 ‘이란 공습’에 대해 우호적인 미국인은 4명 중 1명 수준에 불과하다는 여론조사 결과가 1일(현지시간) 나왔다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란의 ‘임박한 위협’을 막기 위한 무력 동원이었다며 정당성을 주장했지만, 실상은 트럼프 대통령의 자의적 선택 아닌지 의문을 제기하는 목소리가 이어졌다. 전쟁이 길어지면서 미군 사상자가 추가로 발생할 경우엔 트럼프 정부가 비판적 여론을 피하기 어려울 것이란 전망도 제기된다.

로이터 통신은 여론조사 기관 입소스와 함께 미·이스라엘이 전날 전격적으로 이란 상대 공격에 나선 이후 이날까지 성인 1282명을 대상으로 긴급 온라인 여론조사(표본오차 ±3% 포인트)를 진행한 결과 미국의 이란 공격을 지지한다는 응답 비율이 27%로 나타났다고 이날 보도했다. ‘반대한다’는 43%, ‘잘 모르겠다’는 의견은 29%였다.

절반이 넘는 56%가 트럼프 대통령이 미국의 이익을 위해 군사력을 너무 쉽게 사용하는 경향이 있다고 답했다. 이같은 비판은 특히 자신을 민주당 당원이라 밝힌 응답자 사이에서 87%, 어느 당에도 속하지 않은 미국인 중에선 60%로 높게 나타났다. 공화당원 가운데 이같이 답한 응답자 비율은 23%에 그쳤다.

다만 공화당원 중에서도 42%는 중동 주둔 미군이 사망하거나 부상당하는 결과가 나타날 경우 이란 상대 작전을 지지할 가능성이 낮아질 것이라고 답했다. 미군 사상자가 늘어날수록 반대 여론이 거세질 수 있음을 시사하는 수치다.

미 중부사령부는 이날 엑스에서 “미 동부시간 기준 오전 9시30분 미군 3명이 전사하고 5명이 중상일 입었다”고 발표했다. 지난해 1월 트럼프 2기 행정부 출범 이래 미군이 수행한 해외 군사작전 과정에서 미군 사망자가 발생해 발표된 것은 이번이 처음이다. 지난해 6월 이란 핵시설 공습, 올 1월 베네수엘라 니콜라스 마두로 대통령 압송 등 군사작전에선 미군 사망자가 발생하지 않았다.

워싱턴포스트는 “미국이 9·11 테러 이후 20년 간 중동에서 막대한 인명 피해와 희생을 초래한 전쟁을 치렀던 익숙한 옛 상황에 다시 놓이게 됐다”고 우려했다.

미국 정치권에서는 즉각 비판 의견이 나왔다. 척 슈머 민주당 상원 원내대표는 성명에서 트럼프 정부가 이란 공습과 관련해 “위협의 범위와 시급성에 대한 주요 세부 정보를 의회와 국민에게 제공하지 않았다”고 비판했다. 트럼프 행정부로부터 브리핑을 받은 민주당 소속 마크 워너(버지니아) 상원 정보위원회 부위원장은 CNN과의 인터뷰에서 “미국을 상대로 한 이란의 어떠한 선제공격이 임박했다는 정보를 전혀 접하지 못했다”며 이번 전쟁이 “(트럼프 대통령의) 선택에 의한 전쟁”이라고 지적했다.

트럼프 대통령 핵심 지지층인 마가(MAGA) 진영에서도 군사 개입에 대한 비난이 제기됐다. 보수 논객 터커 칼슨은 이번 사태에 “역겹고 사악한 행위”라며 “판도를 근본적으로 뒤바꿀 것”이라고 말했다고 ABC 방송은 전했다. 트럼프 대통령의 열렬한 지지자였다가 결별한 마조리 테일러 그린 전 하원의원은 엑스에서 “불쌍한 군인과 그 가족들에게 미안하다. 그들을 위해 기도한다”며 “이것(군 사상자 발생)은 불필요한 일이었고 용납될 수 없다”고 말했다.

이란 공습에 대한 반발로 의심되는 총격 사건이 미국 내에서 벌어지기도 했다. AP 통신은 이날 새벽 텍사스주 오스틴 소재 주점에서 총격 사건이 발생해 2명이 숨지고 14명이 다쳤다고 보도했다. 용의자는 2000년 미국에 입국해 시민권을 취득한 세네갈 출신 이민자로, 범행 당시 ‘알라의 소유물’이라고 적힌 상의와 이란 국기 문양이 그려진 셔츠를 입고 있었던 것으로 알려졌다.

알렉스 도란 FBI 샌안토니오 지부장 대행은 “총격범과 차량에서 발견된 정황을 바탕으로 사건이 테러 행위인지 조사 중”이라며 “아직 결론을 내리기는 이르다”고 말했다.