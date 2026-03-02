창간 80주년 경향신문

미국·이스라엘 이란 공습에 ‘인천~중동’ 항공기 사흘간 25편 결항

경향신문

본문 요약

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 중동 하늘길이 사흘째 끊겼다.

이날 오전 0시 20분 인천공항에서 카타르 도하로 출발하려던 카타르항공 QR 859편이 결항된 것을 포함해 출발편 6편이 모두 결항됐다.

또 두바이를 출발해 이날 오전 10시 45분 인천공항에 도착하려던 대한항공 KE 952편 등 도착편 6편도 결항됐다.

미국·이스라엘 이란 공습에 ‘인천~중동’ 항공기 사흘간 25편 결항

입력 2026.03.02 15:20

  • 박준철 기자

이스라엘 텔아비브를 강타한 이란 미사일. 로이터 연합뉴스

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 중동 하늘길이 사흘째 끊겼다. 결항된 항공기만 25편이다.

인천국제공항공사는 이란 공습 영향으로 중동의 영공이 폐쇄되면서 2일 인천공항~중동을 연결하는 항공기 출발·도착 12편이 모두 결항됐다고 밝혔다.

이날 오전 0시 20분 인천공항에서 카타르 도하로 출발하려던 카타르항공 QR 859편이 결항된 것을 포함해 출발편 6편이 모두 결항됐다.

또 두바이를 출발해 이날 오전 10시 45분 인천공항에 도착하려던 대한항공 KE 952편 등 도착편 6편도 결항됐다.

앞서 지난달 28일부터 이날까지 사흘간 화물기 2편을 포함해 25편이 결항됐다.

인천공항에서 중동을 운항하는 항공사는 대한항공(KE)과 에미레이트항공(EX), 에티히드항공(EX), 카타르항공(QR) 등 4개 항공사이다. 항공사는 아랍에미리트의 두바이공항과 아부다비공항, 카타르 도하공항을 운항하고 있다.

앞서 지난 1일 국적항공사 중 유일하게 인천~두바이 직항노선을 운항하는 대한항공은 오는 5일까지 두바이 노선 운항을 중단하기로 결정한 바 있다.

