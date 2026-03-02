미국·이스라엘 이란 공습에 ‘인천~중동’ 항공기 사흘간 25편 결항

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 중동 하늘길이 사흘째 끊겼다. 결항된 항공기만 25편이다.

인천국제공항공사는 이란 공습 영향으로 중동의 영공이 폐쇄되면서 2일 인천공항~중동을 연결하는 항공기 출발·도착 12편이 모두 결항됐다고 밝혔다.

이날 오전 0시 20분 인천공항에서 카타르 도하로 출발하려던 카타르항공 QR 859편이 결항된 것을 포함해 출발편 6편이 모두 결항됐다.

또 두바이를 출발해 이날 오전 10시 45분 인천공항에 도착하려던 대한항공 KE 952편 등 도착편 6편도 결항됐다.

앞서 지난달 28일부터 이날까지 사흘간 화물기 2편을 포함해 25편이 결항됐다.

인천공항에서 중동을 운항하는 항공사는 대한항공(KE)과 에미레이트항공(EX), 에티히드항공(EX), 카타르항공(QR) 등 4개 항공사이다. 항공사는 아랍에미리트의 두바이공항과 아부다비공항, 카타르 도하공항을 운항하고 있다.

앞서 지난 1일 국적항공사 중 유일하게 인천~두바이 직항노선을 운항하는 대한항공은 오는 5일까지 두바이 노선 운항을 중단하기로 결정한 바 있다.