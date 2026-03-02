창간 80주년 경향신문

노무현이 발탁한 ‘글솜씨’ 황종우···이재명 정부 해수부 장관에 지명

본문 요약

이재명 대통령이 2일 해양수산부 장관에 황종우 한국해양재단 이사를 지명했다.

황 내정자 지명은 전재수 전 장관의 사퇴로 해수부 장관이 공석이 된 지 81일 만이다.

황 내정자는 소감문에서 "국제정세가 엄중한 시기에 해수부 부산 이전 후 첫 장관 후보자가 된 것을 영광스럽고 무겁게 받아들인다"면서 "여러모로 부족하지만 성실하게 청문회를 준비하겠다"고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

노무현이 발탁한 '글솜씨' 황종우···이재명 정부 해수부 장관에 지명

입력 2026.03.02 15:54

  • 박상영 기자

황종우 해양수산부 장관 후보자. 청와대 제공.

황종우 해양수산부 장관 후보자. 청와대 제공.

이재명 대통령이 2일 해양수산부 장관에 황종우 한국해양재단 이사(59)를 지명했다.

1967년 부산에서 태어난 황 한국해양재단 이사는 해양·항만 정책통으로 꼽히는 인물이다.

황 내정자는 서울대 사법학과를 졸업한 후 행정고시 38회로 공직에 입문했다. 해수부 항만물류기획과장, 해양정책과장, 대변인, 해사안전국장, 기획조정실장 등을 거쳐 현재 한국해사협력센터 국제협력위원장으로 활동 중이다.

황 내정자는 공직 사회 내에서 독보적인 ‘글솜씨’로 정평이 난 인물이다. 그의 문장력은 과거 노무현 정부 시절 청와대 연설비서관실 행정관으로 발탁되는 결정적 계기가 됐다.

해수부 장관을 지낸 노무현 전 대통령이 황 내정자의 업무 능력을 눈여겨 보고 발탁으로 이어진 것으로 전해졌다. 당시 그는 격무로 인한 마비 증세를 겪을 만큼 업무에 몰입했던 것으로 알려졌다. 그는 2017년 문재인 정부에서도 청와대 제1부속실 선임행정관을 지냈다.

황 내정자 지명은 전재수 전 장관의 사퇴로 해수부 장관이 공석이 된 지 81일 만이다.

황 내정자는 소감문에서 “국제정세가 엄중한 시기에 해수부 부산 이전 후 첫 장관 후보자가 된 것을 영광스럽고 무겁게 받아들인다”면서 “여러모로 부족하지만 성실하게 청문회를 준비하겠다”고 밝혔다.

댓글