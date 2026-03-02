‘인터배터리 2026’ 개막 코앞, 달궈지는 K배터리···“사물배터리 시대 앞당긴다”

전기가 인류의 삶과 활동 반경을 확장하며 사회 전반에 커다란 파급효과를 가져왔다면, 에너지를 저장했다가 필요할 때 꺼내쓸 수 있게 해주는 배터리의 등장은 세상을 획기적으로 연결한다. 전기차(EV), 에너지저장장치(ESS)를 넘어 로봇과 드론, 항공 위성에 이르기까지 배터리 쓰임새가 확대되면서 배터리가 사물을 잇는 ‘사물 배터리’ 시대가 열렸다는 말도 나온다.

배터리 업계가 총출동해 미래 전략을 밝히는 국내 최대 규모 배터리 산업 전시회 ‘인터배터리 2026’이 오는 11일부터 사흘간 서울 강남구 코엑스에서 열린다.

업계 ‘맏형’인 LG에너지솔루션은 올해 참가 기업 중 가장 큰 규모인 540m²(약 163평) 전시장을 마련해 차세대 혁신 배터리 솔루션을 선보인다고 2일 밝혔다. 이 자리에서는 올해 초 세계 최대 정보기술·가전 전시회(CES 2026)에서 공개했던 홈 로봇 LG 클로이드(LG CLOiD)를 비롯해 베어로보틱스 자율주행 로봇 카티 100, 혈액수송용 드론, 항공-큐브위성 등에 들어가는 고성능 원통형 배터리 제품을 전시한다.

삼성SDI는 인공지능(AI) 시대에 필수적인 초고출력, 고품질의 첨단 배터리 제품과 혁신 기술을 선보인다. AI 시대의 핵심 인프라인 데이터센터에 필요한 초고출력·고품질 배터리 기술이 핵심이다. 부스 중앙에 무정전전원장치(UPS) 및 배터리 백업 유닛(BBU)용 배터리 솔루션을 전시해 AI 데이터센터의 ‘전력 공백 제로화’를 뒷받침하는 고용량 원통형 배터리의 중요성을 강조할 방침이다.

삼성SDI 관계자는 “고성능 서버를 24시간 가동해야 하는 AI 산업은 안정적이고 친환경적이며, 안전한 전력 운영이 필수적”이라고 설명했다.

SK온도 글로벌 시장의 다양한 수요에 맞춘 혁신 제품과 차세대 기술을 대거 공개한다. 전기차 중심에서 ESS와 로봇 등으로 사업 무대를 넓히며 포트폴리오 확장에 속도를 낸다는 전략이다.

SK온은 올해 중점 사업으로 ESS를 내세우고 신규 수주에 적극적으로 나서고 있다. 이번 전시에는 ESS용 고에너지밀도 리튬인산철(LFP) 파우치 배터리를 소개한다. 글로벌 ESS 시장에서 부품 비용 절감과 생산량 극대화를 도모하기 위해 대용량 셀 수요가 커지는 흐름에 맞춘 행보다.

배터리 소재사인 포스코퓨처엠은 자율주행 EV, 데이터센터 ESS, 휴머노이드 로봇 등 다양한 산업에 적용되는 미래 양·음극재 기술을 전면에 내세운다. 관람객들이 모든 사물이 배터리로 구동되는 미래 모습과 이를 위해 필요한 소재 기술을 생생하게 확인할 수 있도록 451㎡(약 136평) 크기의 공간에 5개 전시 구역을 차렸다. 원료·소재·재활용에 이르는 그룹 차원의 공급망 구축 성과도 알릴 계획이다.

배터리 시장의 게임 체인저가 될 전고체를 비롯한 차세대 배터리 제품에도 관심이 쏠릴 것으로 보인다. 업체들은 이에 맞춰 기술 개발 현황을 공개하는 한편 전고체 적용 분야를 미래형 휴머노이드, 이동형 로봇, 산업용 로봇 등 다양한 피지컬 AI로 확대해 다가올 로보틱스 시대에 대응하기 위한 청사진을 밝힐 예정이다.