사흘째 포화에 중동 확전 우려···트럼프 “목표 달성 때까지 공격”

미국·이스라엘의 공습으로 시작된 이란과의 공방이 2일(현지시간) 사흘째 이어지면서 중동 정세를 둘러싼 긴장이 최고조로 치닫고 있다. 이란의 거센 반격에 미군에서도 첫 사망자가 발생하자 도널드 트럼프 미 대통령은 공격을 계속하겠다고 공언했다. 친이란 무장정파 헤즈볼라가 이스라엘을 상대로 보복에 가세하면서 전선도 확대되는 모습이다.

트럼프 대통령은 이날 SNS 트루스소셜에 올린 영상에서 “(이란에 대한) 전투 작전은 현재도 전면적으로 이어지고 있으며 모든 목표가 달성될 때까지 계속될 것”이라고 밝혔다. 군사작전 과정에서 전사한 미군 3명을 거론하면서는 “안타깝게도 더 많은 희생이 뒤따를 수도 있다”며 “미국은 그들의 죽음을 반드시 복수할 것이며 테러리스트들에게 가장 가혹한 응징을 가할 것”이라고 했다.

미 중부사령부는 이날 ‘장대한 분노’ 작전 개시 후 24시간 동안 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 본부 등 이란 내 목표물 1000개 이상을 타격했다고 밝혔다. ‘침묵의 암살자’로 불리는 미군 B-2 스텔스 폭격기 등 이란 공격에 동원된 군사자산 20여종도 공개했다. 트럼프 대통령은 이번 작전으로 “이란 해군 함정 9척을 파괴·격침”했으며 “한 번의 공격으로 48명의 이란 지도자가 사라졌다”고 성과를 강조하기도 했다.

이란은 중동 국가들로 범위를 넓히며 총력 반격을 이어가고 있다. 역내 미국과 이스라엘의 목표물뿐만 아니라 걸프국 민간 인프라까지 타격해 미·이스라엘이 이란에 대한 공격을 멈추도록 압박하겠다는 전략으로 해석된다. 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이 사망 후 전시 국정운영의 실권을 쥘 것으로 전망되는 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장은 이날 “미국과 협상하지 않을 것”이라며 항전 의지를 재차 강조했다.

이란 지원을 받는 레바논 무장정파 헤즈볼라는 이날부터 이스라엘을 상대로 보복 공습에 가세했다. 이라크 내 시아파 민병대도 이날 미군을 상대로 한 보복으로 수도 바그다드 공항을 공격했다고 주장했다. 반서방 동맹 ‘저항의 축’이 본격적으로 이란 지원에 뛰어들면서 전선은 미·이스라엘 대 이란과 대리 세력 간 전면전으로도 번지는 양상이다. 이란의 집중 공격을 받은 걸프국과 공격 여파 우려가 커진 유럽 국가들도 이란에 대한 대응 수위를 고심하기 시작했다.

중동 정세가 시계 제로에 놓인 상황이 당분간 이어질 수 있다는 관측이 나온다. 트럼프 대통령은 이날 뉴욕타임스(NYT)에 “필요하다면 4~5주간 (이란에 대한 군사 공격을) 계속할 생각이었다”고 밝혔다. 다만 미 시사잡지 디애틀랜틱과 인터뷰에서는 “그들(이란)이 대화를 원했고, 나는 동의했다. 그들과 대화할 것”이라며 외교적 접촉을 병행할 수 있다는 뜻도 시사했다. 그는 이란의 차기 지도자에 대해서는 NYT에 “매우 좋은 3가지 선택이 있다”면서도 누구인지는 밝히지 않았다.