미군, “이란 혁명수비대 본부 등 1000곳 이상 타격”···B-2 폭격기 등 군사자산 동원

미국이 이란 상대 공습 이틀째인 1일(현지시간)까지 이슬람혁명수비대(IRGC) 본부 등 이란 내 목표물을 대거 타격한 것으로 나타났다. 미군은 B-2 스텔스 폭격기는 물론 핵추진 항공모함까지 군사 자산을 대규모로 동원했다. 이란 주특기를 본뜬 ‘자폭 드론’도 처음으로 실전에 사용했다.

로이터 통신에 따르면 미군의 중동 지역 작전을 관할하는 미 중부사령부는 전날 이란 상대 공습 작전을 실시한 이후 이날 오전까지 1000곳 이상의 이란 내 목표물을 공격했다고 밝혔다. 월스트리트저널(WSJ)은 작전 상황에 정통한 복수의 소식통을 인용해 미국과 이스라엘이 타격한 목표물이 2000곳을 넘어섰다고 전했다.

미군이 공개한 타격 목표물에는 IRGC 지휘통제센터, 통합 방공 시스템, 탄도 미사일 기지, 해군 함정 및 잠수함, 대함 미사일 기지, 군사 통신 시설 등이 포함됐다. 중부사령부는 엑스에서 “대규모 공습을 통해 뱀의 머리를 잘라냈다”며 “미국은 지구상에서 가장 강력한 군사력을 보유하고 있으며, (이란) 혁명수비대에게는 더이상 본부가 없다”고 했다.

중부사령부는 전날 도널드 트럼프 미국 대통령의 지시에 따라 ‘장대한 분노’ 군사작전을 개시했다고 발표하면서 “이란 정권의 안보 체계를 해체하기 위해 임박한 위협을 가하는 지역을 우선적으로 공격하고 있다”고 밝힌 바 있다.

중부사령부는 이날 엑스에서 “어젯밤 2000파운드(약 907kg) 폭탄을 장착한 미군 B-2 스텔스 폭격기가 이란의 강화된 탄도미사일 시설을 공격했다”고도 했다.

B-2는 공중급유를 통해 세계 어디로든 지체 없이 도달할 수 있는 장거리 전략 폭격기로 스텔스 기능이 뛰어나 ‘침묵의 암살자’라고도 불린다. 초대형 폭탄인 ‘벙커버스터’ GBU-57을 탑재할 수 있는 유일한 군용기이기도 하다. 미국은 지난해 6월 이란 내 주요 핵시설 3곳을 겨냥한 공습 작전에서도 B-2 폭격기를 동원한 바 있다. 다만 WSJ는 이번 이란 상대 작전 중 현재까지는 GBU-57이 사용되지 않았다고 전했다.

미군은 이밖에 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계) 탄도미사일 방어 시스템, F-16·F-18·F-22 전투기, A-10 공격기, F-35 스텔스 전투기, 공중조기경보통제기, 유도미사일 구축함, 핵추진 항공모함 등을 동원했다고 밝혔다. 미군이 “열거할 수 없는 특수 능력을 사용”한다고도 했다.

일방향 공격 드론인 루카스(LUCAS) 드론도 실전에 처음 동원됐다. 루카스는 저비용 무인 전투 공격 시스템을 줄여 만든 말로, 표적을 향해 날아가 직접 충돌·폭발해 피해를 줘 자폭 드론이라고도 불린다. 미 중부사령부는 사령부 산하 드론 부대 ‘태스크포스 스콜피온 스트라이크’가 “역사상 최초로 일회용 공격 드론을 전투에 투입했다”며 “이란제 샤헤드 드론을 본뜬 저가형 드론이 이제 미국의 보복을 수행하고 있다”고 했다.

샤헤드 드론은 그간 우크라이나 영토 내 민간 인프라를 겨냥한 러시아 측 공격 등에 동원돼 주목받은 바 있다. 뉴욕타임스는 샤헤드 드론 가격이 한 대당 3만5000달러(약 5000만원) 수준으로 낮은 편이며 2000㎞라는 긴 사거리를 자랑해 비용 대비 효과가 큰 무기라고 짚었다.

지상 전력으로는 신형 정밀타격미사일(PrSM)이 처음 전쟁에 사용됐다고 군사 전문 매체 더워존(TWZ)이 전했다. 앞서 PrSM은 최소 500㎞ 타격 능력을 입증한 바 있어, 미군이 기존 활용해 온 에이태큼스(ATACMS)의 최장 사거리(약 300㎞)보다 먼 거리의 목표를 타격할 수 있다고 TWZ는 짚었다.