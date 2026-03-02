창간 80주년 경향신문

정부 “중동 상황에 심각한 우려…대화 과정 복원 희망”

한국 정부가 미국과 이스라엘의 이란 공습을 두고 "현 중동 상황이 국제사회의 보편적 가치와 원칙에 따라 해결되기를 바란다"며 "이를 위하여 궁극적으로 대화 과정이 복원되고 협상을 통해 역내 평화와 안정이 조속히 회복되기를 희망한다"고 2일 밝혔다.

외교부는 "우리 정부는 미국·이스라엘과 이란 간에 벌어지고 있는 현 중동 상황 전개에 대해 심각한 우려를 가지고 예의 주시 중"이라며 "현재 중동 지역에 소재한 우리 국민 보호 및 에너지 수급 등 경제안보 차원에서 다각적인 노력을 전개해나가고 있다"고 전했다.

외교부는 또한 "우리는 북한 핵 문제의 당사국으로서 국제 비확산 체제의 수호에 대해 확고한 의지를 가지고 있다"며 "이를 바탕으로 이란 핵 문제 해결을 위한 국제사회의 노력에 동참해오고 있다"고 밝혔다.

정부 “중동 상황에 심각한 우려…대화 과정 복원 희망”

입력 2026.03.02 16:54

수정 2026.03.02 16:57

  • 강연주 기자

3월 1일 이스라엘군이 공개한 영상에서 캡처한 화면으로, 이스라엘군이 같은 날 테헤란에 있는 ‘이란 테러 정권의 본부’를 겨냥해 대규모 공습을 가하는 장면이라고 밝힌 모습. 이스라엘군은 미국·이스라엘의 공동 공격으로 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자가 사망한 다음 날, 테헤란 심부의 목표물에 대한 타격을 시작했다고 밝혔다. 연합뉴스

3월 1일 이스라엘군이 공개한 영상에서 캡처한 화면으로, 이스라엘군이 같은 날 테헤란에 있는 ‘이란 테러 정권의 본부’를 겨냥해 대규모 공습을 가하는 장면이라고 밝힌 모습. 이스라엘군은 미국·이스라엘의 공동 공격으로 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자가 사망한 다음 날, 테헤란 심부의 목표물에 대한 타격을 시작했다고 밝혔다. 연합뉴스

한국 정부가 미국과 이스라엘의 이란 공습을 두고 “현 중동 상황이 국제사회의 보편적 가치와 원칙에 따라 해결되기를 바란다”며 “이를 위하여 궁극적으로 대화 과정이 복원되고 협상을 통해 역내 평화와 안정이 조속히 회복되기를 희망한다”고 2일 밝혔다.

외교부는 이날 대변인 명의의 성명을 내고 현 중동 사태와 관련해 이같이 밝혔다.

외교부는 “우리 정부는 미국·이스라엘과 이란 간에 벌어지고 있는 현 중동 상황 전개에 대해 심각한 우려를 가지고 예의 주시 중”이라며 “현재 중동 지역에 소재한 우리 국민 보호 및 에너지 수급 등 경제안보 차원에서 다각적인 노력을 전개해나가고 있다”고 전했다.

외교부는 또한 “우리는 북한 핵 문제의 당사국으로서 국제 비확산 체제의 수호에 대해 확고한 의지를 가지고 있다”며 “이를 바탕으로 이란 핵 문제 해결을 위한 국제사회의 노력에 동참해오고 있다”고 밝혔다.

외교부에 따르면 현재까지 이란과 이스라엘 내 한국 교민들에 대한 피해는 없다. 이란에는 교민 60여명이 체류하고 있으며, 대사관 직원 등을 포함하면 모두 90여명인 것으로 알려졌다.

외교부는 전날 김진아 2차관 주재로 주이란대사관, 주이스라엘대사관 등과 함께 진행한 본부·공관 합동 상황점검회의에서 중동 내 동향을 예의주시하며 유사시 대피계획 점검 및 신속대응팀 파견 등 필요한 조치를 해나갈 예정이라고 밝힌 바 있다.

정부는 지난해 6월부터 이란 전 지역에 출국 권고에 해당하는 여행 3단계를 유지해왔고, 미국의 군사 공격 가능성이 커지자 주이란 한국대사관은 지난달 22일 체류 국민에게 신속한 출국을 권고했다.

