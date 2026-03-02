경주 공장서 지게차에 치인 40대 노동자 숨져···경찰 수사

2일 오후 2시 15분쯤 경북 경주시 건천읍 용명리 한 공장에서 이동하던 지게차에 노동자 A씨(40대)가 치여 숨졌다.

소방당국은 신고를 받고 출동했지만 A씨가 심정지 상태로 발견됨에 따라 의료 지도를 받아 심폐소생술을 실시하지 않고 시신을 경찰에 인계했다.

경찰은 공장 관계자 등을 상대로 안전수칙 준수 여부 등 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다.