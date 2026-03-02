제주, 최대순간풍속 29m ‘강타’···여객선·항공편 차질

3·1절 연휴 마지막 날인 2일 제주도 전역에 강풍과 폭우가 몰아치면서 시설물 파손과 교통 통제가 잇따랐다. 최대순간풍속이 초속 29m를 넘는 강풍에 가로등과 외장재가 파손됐고 여객선 운항과 항공편도 차질을 빚었다.

제주도 소방안전본부에 따르면 이날 오전 8시 2분쯤 서귀포시 대정읍에서 가로수가 쓰러져 도로를 덮쳤다. 오전 8시 56분쯤에는 제주시 조천읍에서 나무가 전도돼 소방대원들이 안전조치를 했다. 오전 7시 32분쯤 서귀포시 대정읍의 한 건물에서는 외벽 마감재가 떨어졌고 오전 11시 32분쯤 제주시 한림읍에서는 가로등이 쓰러졌다.

전날 밤부터 이날 오후 5시까지 접수된 강풍 피해 신고는 모두 28건이다. 옥상 태양광 패널 파손, 간판 탈락, 전신주 전도 등이 포함됐다. 다행히 현재까지 확인된 인명 피해는 없다.

기상특보도 강화됐다. 제주 육상 전역에는 강풍주의보가, 추자도에는 강풍 경보가 발효 중이다. 전 해상에는 풍랑경보가 내려졌다. 이날 오후 5시 기준 최대순간풍속은 마라도 29.6m, 가파도 29.4m, 우도 26.1m로 집계됐다. 산지에는 많은 비가 내려 한라산 성판악 103㎜, 진달래밭 96.5㎜의 누적 강수량을 기록했다.

기상 악화로 제주와 다른 지역을 오가는 여객선과 부속섬 노선 운항이 전면 통제됐다. 제주국제공항에서도 강풍과 급변풍경보로 일부 항공편이 결항하거나 회항했다. 연휴를 마치고 돌아가려던 귀경객들의 발이 묶이면서 공항 터미널은 혼잡을 빚었다.

제주도는 이날 오후 3시 재난안전대책본부 비상 2단계를 가동했다. 도는 진명기 행정부지사 주재로 상황 점검회의를 열고 어선 안전관리와 정전 대비 복구체계, 항공기 결항에 따른 체류객 지원 상황 등을 집중적으로 점검했다.

기상청은 “3일 오전까지 순간풍속 초속 20m(산지 25m) 이상의 강한 바람이 이어지겠다”며 “시설물 관리와 보행자 안전에 유의하고, 항공·여객선 이용객은 사전에 운항 정보를 확인해달라”고 밝혔다.