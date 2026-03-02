김민석, 이틀째 중동사태 관계장관회의 “가능한 모든 상황 선제 대비”…청와대 전직원 정상 출근

김민석 국무총리는 2일 미국과 이스라엘의 이란 공격으로 불안정해진 국제정세에 대비해 “각 부처는 모든 발생 가능한 시나리오를 상정하고 상황별 대책을 선제적으로 마련해 달라”고 지시했다. 이재명 대통령이 국빈 순방으로 자리를 비운 가운데 정부는 김 총리 주재로 관계장관회의를 연이틀 열었다. 청와대도 비상 체제를 유지하며 전 직원이 정상 출근했다.

김 총리는 이날 정부서울청사에서 중동 상황 관계장관회의를 주재하고 “정부는 상태가 장기화하거나 예기치 못한 돌발상황이 발생하는 경우에도 즉각 대응할 수 있도록 만반의 준비를 다해야 한다”며 “시시각각 변화하는 중동 상황을 예의 주시하면서, 어떤 상황에서도 국민께서 혼란해하지 않도록 차분하고 꼼꼼하게 대책을 마련해달라”고 밝혔다.

김진아 외교부 2차관은 회의 후 브리핑에서 “현재 공격 대상이 되고 있는 중동지역 10여개국에 우리 국민 약 1만7000여명이 체류 중”이라며 “현재까지 파악된 우리 국민 피해는 없는 것으로 알고 있다”고 말했다. 외교부는 이날 오후 6시를 기해 아랍에미리트, 카타르, 오만, 바레인, 요르단, 쿠웨이트, 사우디아라비아에 한시적으로 특별여행주의보를 발령했다.

청와대도 강훈식 대통령비서실장 지시로 대체공휴일인 이날에도 전 직원이 정상 출근했다. 강 실장은 이날 주간업무회의를 주재하고 중동 상황과 관련한 언론·현지 동향, 글로벌 공급망 상황, 국제 에너지 가격·국내외 금융시장 추이를 보고받았다. 강 실장은 대통령이 순방 중인 상황임을 염두에 두고 어떠한 비상 상황에서도 흐트러짐 없이 대응할 수 있도록 공직사회 전체가 각별히 긴장해 달라고 강조했다고 이규연 청와대 홍보소통수석이 서면브리핑에서 전했다.

국방부도 이날 안규백 국방부 장관 주재로 합동참모본부 작전지휘실에서 현 중동 정세 관련 상황평가 회의를 열었다. 국방부와 합동참모본부의 주요 직위자 40여명이 참석한 이날 회의에는 동명부대, 청해부대, 아크부대, 한빛부대 등 해외 파병부대 지휘관들도 화상으로 참석했다. 이날 회의에서는 국제·중동정세와 대북 상황을 평가하고, 해외파병 부대장 보고를 통해 파병 부대 상황을 확인했다. 국방부는 해외 파병부대의 안전을 위해 지난달 29일부로 방호 태세를 강화했고, 현재 파병 부대의 피해는 없음을 확인했다고 밝혔다.