정부 “중동 사태 영향 제한적…원유·석유 비축량 208일분, 수급 대응체계 갖춰”

정부가 중동의 지정학적 위기 고조와 관련해 국내 금융시장과 실물경제에 미치는 영향은 현재까지 제한적이라고 평가했다. 원유와 석유 제품 비축량도 208일분이라고 밝혔다. 다만 사태 장기화 가능성에 대비해 합동 비상대응반을 중심으로 일일 점검 체계를 가동하기로 했다.

이형일 재정경제부 1차관은 2일 정부서울청사에서 김민석 국무총리 주재로 열린 ‘중동 상황 점검 긴급 관계부처 회의’ 관련 브리핑에서 “미국과 이스라엘의 이란 공습 직후 국제유가가 상승했지만, 개장 직후와 비교해 상승 폭은 축소됐다”며 “주식·채권 시장에 미치는 영향도 비교적 제한적인 모습”이라고 평가했다.

실제 일본 닛케이지수가 하락했지만 호주 증시는 보합세를 보이고 중국 상하이종합지수는 상승하면서 혼조 양상을 보였다. 이날 국제유가도 서부텍사스산원유(WTI) 75달러, 브렌트유 81.6달러로 거래를 시작했으나, 오후 5시 45분 기준 각각 72.5달러와 79.4달러 수준으로 하향 안정화되는 모습을 보였다.

정부는 사태 장기화에 대비해 대응 체계를 마련했다고 밝혔다. 문신학 산업통상부 1차관은 “현재의 지정학적 상황이 얼마나 이어질지는 가변적 요소가 많아 예의주시하고 있다”면서도 “원유와 석유 제품 비축량이 208일분에 달해 사태 장기화에 대비한 수급 대응 체계는 확실히 갖춰진 상태”라고 밝혔다.

에너지 수급의 또 다른 축인 액화천연가스(LNG) 역시 안정적인 수준이라고 강조했다. 문 차관은 “국내 가스 도입 물량 중 중동산 비중은 현재 20% 수준까지 낮아져 수입선 다변화가 상당 부분 이뤄졌다”며 “특히 3월부터는 기온 상승에 따라 난방용 가스 수요가 급감하는 비성수기에 진입하는 만큼, 사태가 장기화되더라도 수급 대란을 우려할 단계는 아니다”라고 했다.

정부는 해양수산부 장관 직무대리 주재로 국적 선박의 안전 상황도 점검 중이다. 이 차관은 “현재 호르무즈 해협을 통과 중인 우리 선박은 없는 것으로 확인됐다”며 “선사와 협회를 대상으로 해당 해역 운항 자제를 권고하고 안전 조치를 당부했다”고 말했다.

정부는 합동 비상대응반을 중심으로 정부는 중동 상황 전개 양상과 국내 금융시장, 실물경제 영향 등을 24시간 모니터링할 계획이다. 이 차관은 “이상 징후 발생 시 준비된 상황별 대응 계획에 따라 관계기관 간 긴밀한 공조 하에 신속하게 대응토록 하겠다”고 말했다.