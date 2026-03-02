창간 80주년 경향신문

가벼운 공론화의 무게

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

가벼운 공론화의 무게

입력 2026.03.02 20:05

수정 2026.03.02 20:07

펼치기/접기

공론화는 속도가 느린 민주적 절차다. 학습과 토론을 거쳐야 하기에 서두를 수 없다. ‘숙의’를 전제로 한다는 점에서 공론화는 단순 여론조사나 설문조사보다 무거운 절차로 받아들여진다.

숙의를 거친 공론화 결과는 그 자체로 권위를 갖는다. 2017년 신고리 원전 5·6호기 건설 공론화 당시 ‘탈원전 대 친원전’ 진영의 대립은 지금보다 극심했지만, 참여자의 93.2%는 어떤 결과든 존중하겠다고 답했다.

그러나 이재명 정부 들어 진행된 공론화는 이전과 사뭇 다른 양상을 보인다. 공론화 절차를 거쳐 내놓은 결과임에도, 참여자로부터 존중받지 못하고 있다.

당장 공론화를 통해 정한 2035년 국가 온실가스 감축목표(NDC)와 신규 원전 2기 건설 방침을 두고 시민사회와 산업계 모두가 불만을 표하고 있다. 불만이 쌓이면서 공론화 절차 전반에 대한 불신으로 번지는 모양새다.

그간의 공론화 과정을 들여다보면, 이들이 공론화에 보내는 불신의 시선도 이해가 간다. 두 공론화는 모두 짧은 기간 동안 제한된 정보 속에 진행됐다. 2035 NDC 정부안(하한 50~53%, 상한 60%)은 최종 토론회 당일에야 참여자들에게 통보됐다. 신규 원전 2기 건설 여부는 두 차례의 찬반 토론과 여론조사만으로 결론이 났다. 더욱이 정부가 최종 판단의 핵심 근거로 내세운 여론조사마저 편향성 논란에 휩싸여 신뢰를 잃었다.

부실한 공론화는 ‘시민사회 대 산업계’라는 낡은 대립 구도를 다시 불러냈다. 신고리 원전 5·6호기 공론화 과정에서 완화됐던 이분법은, 최근 두 차례 공론화를 거치며 더 거친 모습으로 되살아났다. 공론화가 되레 불신을 키워 갈등과 분열을 부채질하는 모양새다.

김성환 기후에너지환경부 장관은 지난달 9일 출입기자 간담회에서 졸속 공론화가 아니냐는 비판에 대해 “공론화 과정에 원전에 대한 전통적 찬반 논쟁이 되살아났다. 이 토론은 본질적 토론에 가까워서 두 차례 토론으로 한 게 졸속 아니냐(고 하는데), 그 이야기가 틀렸다고 생각하진 않는다”며 그간 공론화의 한계를 일부 인정하기도 했다.

공론화 절차를 준비 중인 사안은 여기서 끝이 아니다. 4대강 재자연화와 탈플라스틱 정책, 기후대응댐 건설, 지역별 전기요금 차등제 등 정부가 공론화를 예고한 현안들이 줄지어 있다. 이해관계가 첨예하고 사회적 파급력이 커, 모두 가볍게 다룰 수 없는 사안들이다.

하지만 앞으로 남은 공론화 절차도 출발이 순탄치 않다. 지난해 12월 기후부가 발표한 탈플라스틱 대책은 시민사회의 의견이 반영되지 않은 것이었다. 탈플라스틱 대책 공론화를 내세워 열린 대국민 토론회는 정부안을 공개하는 행사에 그쳤다. 결국 이날 공개된 탈플라스틱 대책은 알맹이 없는 ‘맹탕’이라는 비판을 받았다. 기후부는 추가 의견 수렴을 약속했지만, 잃어버린 신뢰를 되찾기는 쉽지 않아 보인다.

최근 국회가 추진 중인 탄소중립기본법 개정 공론화도 안심하기 어렵다. 일정은 촉박하고 시민 참여는 제한적이어서 벌써부터 공론화에 대한 우려가 나온다. 시민들의 시선이 국회를 향하고 있다.

반기웅 정책사회부

반기웅 정책사회부

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글