지난 1월 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026의 화두는 ‘피지컬 AI’였다. 반복적이고 단순한 업무를 휴머노이드가 대체하는 미래가 더 이상 먼 이야기가 아님을 확인하는 자리였다. 알렉스 카프 팔란티어 최고경영자는 세계경제포럼(WEF)에서 “인공지능(AI)이 인문학 관련 일자리를 대거 대체할 것”이라며 “중요한 것은 학위가 아니라 차별화된 기술과 재능”이라고 했다.



정부 역시 AI 전환을 국가적 과제로 추진하고 있다. 지난 1월 AI국가전략위원회는 AI 혁신 생태계 조성과 범국가 AI 기반 대전환을 포함한 3대 정책 축과 12대 전략 분야, 99개 실행과제를 제시했다. 이러한 변화 속에서 기술·기능 중심으로 운영돼온 국가기술자격 체계도 AI 환경에 맞는 재설계를 모색해야 한다.



고용노동부와 공단은 학계 등 전문가들과 함께 AI 자격 도입의 필요성에는 공감하고 있다. 그러나 빠르게 진화하는 AI에 맞는 자격을 신속히 신설하는 데에는 제도적 한계가 따른다. 급변하는 AI 생태계에 대응하려면 자격제도의 유연성이 필수적이다. 현재 시범운영 중인 ‘플러스자격’을 하나의 대안으로 검토할 필요가 있다.



플러스자격은 새로운 자격을 신설하는 제도는 아니다. 대신 산업현장에서 요구되는 직무능력을 일정한 절차와 검증을 거쳐 인정받도록 하는 장치다. 이를 통해 기술과 산업 발전에 따른 신기술을 자격 체계에 보다 탄력적으로 반영할 수 있다. 기존 자격 취득자의 역량을 강화하고 산업현장의 생산성 제고에도 기여할 수 있다. 빠르게 진화하는 AI 관련 직무역량을 국가기술자격 전반에 반영할 수 있는 현실적인 대안이다.



예를 들어 토목·건축산업기사 취득자가 3차원 디지털 정보를 종합적으로 활용하는 건설정보모델링 교육을 이수하고 별도의 시험을 통과하면, 해당 역량을 자격증에 추가로 기재하는 방식이다.



공단은 국가기술자격 평가 내용에 AI를 반영하는 것 외에도 필기시험에는 CBT를 도입했고, 출제 시스템에도 AI를 적용했다.



RPA(Robotic Process Automation)를 활용한 응시자격 서류 자동 심사와 AI 기반 채점 시스템을 운영하며, 필답형 실기시험에도 CBT를 확대 적용하고 있다.



국가기술자격은 1973년 국가기술자격법 제정 이후 3400만여명의 자격 취득자를 배출하며 산업 발전의 든든한 기반이 되어왔다. 기술 발전에 따라 자격 내용과 형식이 달라지는 건 자연스러운 일이다. 그러나 그 변화의 방향과 목적은 사람을 중심에 둔 가치 위에서 설계돼야 한다.



변화의 시대일수록 기준은 더욱 분명해야 한다. 국가기술자격은 노동시장에서 요구되는 직무능력을 평가하고 안내하는 기준으로서 그 역할을 이어가야 한다. ‘준비 중’인 청년에게도, 전직과 창업을 고민하는 중장년층에게도 자격 취득이 삶의 새로운 출발점이 되기를 기대한다.