이란에 발 묶인 이기제 “탈출 준비 중”

중동 전역 군사 충돌 불안 커지자 이란 프로팀 소속 선수 속속 귀국길 항공편 막히자 ‘육로 탈출’ 모색도

이란에서 뛰는 외국인 선수들의 희비도 엇갈리고 있다. 중동 전역에 군사적 긴장감이 고조되면서 그 영향이 고스란히 선수들에게 향했다.



이란 정부는 지난 1일 모든 스포츠 시설을 폐쇄하는 동시에 페르시안 걸프 프로리그(1부)도 중단시켰다.



눈치 빠른 선수는 수도 테헤란 이맘 홈메이 공항이 문을 닫기 전 이란을 떠났지만, 그러지 못한 선수들은 애타게 탈출을 모색하고 있다.



스페인 국적 골키퍼 안토니오 아단(에스테그랄)과 미드필더 이반 산체스(세파한), 모로코 출신 미드필더 무니르 엘 하다디(에스테그랄)는 간발의 차로 서로 다른 상황에 놓였다.



아단은 정세가 심상치 않다는 소식에 발빠르게 대응했다. 그는 소속팀이 이틀간 휴가를 주자 튀르키예로 떠나는 마지막 항공편으로 이란을 탈출해 스페인으로 갔다. 그러나 산체스와 엘 하다디는 공항에서 비행기가 뜨지 않아 이란에 남아 있다. 산체스와 엘 하다디는 육로 탈출을 꾀하고 있지만 국경을 안전하게 통과할 수 있을지는 미지수다. 아단은 “통신 상태가 좋지 않아 이들과 연락이 두절된 상태”라면서 “원래 3일 돌아갈 예정이었지만 지금은 불가능하다. 하늘길이 끊긴 상태에서 구단과 연락도 안 된다”고 호소했다.



이란에서 뛰고 있는 한국 국가대표 출신 수비수 이기제(메스 라프산잔)도 여전히 현지에 있다. 이기제는 지난 1월14일 메스 라프산잔에 입단해 중동 무대에 진출했다.



공습 직후 테헤란의 주이란 한국대사관으로 대피한 이기제는 “바로 한국으로 돌아가려고 한다. 현재 대사관에서 가능한 귀국 루트를 알아보고 있다”고 밝혔다.

