창간 80주년 경향신문

‘32연승’ 지지 않는 안세영, 새 역사 쓰러 전영오픈 간다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘32연승’ 지지 않는 안세영, 새 역사 쓰러 전영오픈 간다

입력 2026.03.02 20:21

‘32연승’ 지지 않는 안세영, 새 역사 쓰러 전영오픈 간다

3번째 우승·한국 첫 2연패 목표
왕즈이·천위페이 등 라이벌 출전
‘34연승’ 셰싱팡 기록 추월 주목

배드민턴 세계 최강 안세영(24·사진)이 126년 전통의 전영오픈을 무대로 개인 통산 3번째 우승과 함께 한국 배드민턴 첫 전영오픈 2연패를 노린다.

안세영은 3일 영국 버밍엄 유틸리타 아레나에서 개막하는 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 전영오픈에 참가한다. 전영오픈은 상금 규모와 위상 모두 최고로 꼽히는 슈퍼1000 대회다. 안세영은 지난달 8일 아시아단체선수권대회 우승 이후 3주간 재정비하며 충분히 체력을 회복했다.

전영오픈은 왕즈이(세계 2위), 천위페이(3위), 한웨(5위) 등 중국의 상위 랭커 트리오와 일본 야마구치 아카네(4위)까지 주요 경쟁자들이 모두 출전한다.

대진표대로라면 안세영은 4강전에서 ‘숙적’ 천위페이를 만날 가능성이 크다. 왕즈이, 한웨, 야마구치 등은 모두 대진표 반대편에서 결승 진출을 다툰다.

안세영의 32강 첫 경기 상대는 튀르키예 네슬리한 아린(세계 37위)이다.

안세영은 2023년과 2025년 전영오픈 챔피언이다. 이번에 정상에 오른다면 한국 배드민턴 사상 첫 전영오픈 2연패를 달성한다.

지난해 안세영은 역대 최고 승률, 최다 상금 등 굵직한 기록을 모조리 갈아치우며 3년 연속 BWF ‘올해의 선수’를 차지했다. 올해도 우승 행보에 거침이 없다. 말레이시아오픈과 인도오픈에서 연달아 우승했고, 아시아단체선수권에서도 출전한 3경기를 모두 따내며 대표팀을 우승으로 이끌었다.

지난해 9월 코리아컵 결승전에서 야마구치한테 진 것을 끝으로 5개월째 패배가 없다. 개인 32연승을 달리는 중이다. 여자 단식 역대 최고 선수로 꼽히는 인도네시아 수지 수산티의 59연승, 중국 셰싱팡의 34연승 바로 다음인 역대 3위 기록이다. 전영오픈에서 셰싱팡의 기록을 뛰어넘을 수 있다.

안세영은 최근 “한 해를 한 번도 지지 않고 마치는 것이 궁극적인 목표”라며 ‘시즌 전승’을 언젠가 이루고 싶은 목표로 내걸기도 했다. 인도네시아에서도 안세영의 연승 기록에 대한 언급이 나오기 시작했다. 현지 매체 콤파스는 “안세영이 ‘전설’ 수산티가 보유한 59연승 기록을 추격하고 있다”고 최근 전했다.

이번 대회에서는 어깨 부상에서 회복한 서승재도 김원호와 함께 다시 남자복식에 나선다. 남자복식 서승재와 김원호는 지난해 전영오픈에서 안세영과 나란히 금메달을 목에 걸었다. 여자복식 이소희와 백하나도 우승에 도전한다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글