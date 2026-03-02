김동연, 출판기념회서 큰절···“저의 부족함 고백, 이재명 정부 성공 위해 명심으로 일하겠다”

김동연 경기지사가 2일 “이재명 정부의 성공을 위해 명심으로 일하겠다”며 재선 도전 의지를 밝혔다.

김 지사는 이날 경기 수원시 경기아트센터에서 출판기념회를 열고 “저의 부족함을 먼저 고백하겠다”며 이같이 말했다.

김 지사는 “(경기지사 당선 후) 교만한 생각을 했다고 고백하고, 성찰하고, 반성한다”면서 “당시 저를 도와주었던 수많은 당원동지들, 유세장의 백발성성했던 당원동지들과 ‘우리’라는 동지의식이 부족했다”고 말했다.

이어 “지사가 되서도 관료로서, 기관장으로 충실했던 것이 초반의 행정이었다. 당원동지들을 보다 끌어안으면서 ‘우리동지’ ‘우리민주당’이란 생각이 부족했음을 솔직히 고백한다”고 덧붙였다.

이같은 발언을 마친 뒤 김 지사는 마이크를 내려놓고 엎드려서 청중들에게 큰 절을 했다. 김 지사는 자리에서 일어 난 뒤 “방금 올린 큰 절은 저의 성찰과 반성을 당원동지들께서 받아주셨으면 하면서 드린 것”이라고 했다.

김 지사는 “이제는 민주당의 성공과 국민주권정부의 성공을 위해 제가 가장 열심히 역할을 하겠다”면서 “이재명 정부는 부동산과 성장, ‘두 마리 토끼’를 다 잡는 최초의 정부가 될 것이다. 국민주권정부의 비전과 정책을 성공으로 만드는데 있어 제가 가장 중요한 ‘현장 책임자’란 생각으로 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

이날 김 지사의 출판기념회에는 주최 측 추산 3만여명이 참석했다. 현역 국회의원 중에서는 권칠승·김용만·김주영·김준혁·민병덕·박정·서삼석·서영석·송옥주·윤건영·이상식·이소영·추미애·한준호·홍기원 의원 등이 참석했다. 전직 국회의원 중에서는 안민석 전 의원, 유은혜 전 교육부 장관, 전혜숙 전 의원, 양기대 전 의원 등이 참석했다.

또 경기지역 기초지자체장 중 이재준 수원시장, 정명근 화성시장, 최대호 안양시장, 조용익 부천시장, 박승원 광명시장, 정장선 평택시장, 임병택 시흥시장, 김경일 파주시장, 김보라 안성시장 등이 다녀갔다.

문재인 전 대통령, 우원식 국회의장, 정청래 민주당 대표, 권노갑 상임고문, 문희상·정세균·김진표 전 국회의장, 김영진 의원, 김남준 전 청와대 대변인 등은 영상 축사를 보냈다.