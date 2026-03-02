미군 희생·넉넉하지 않은 탄약도 트럼프에 부담

탄약 2주치…장기전 감당 어려워 이란 정권 재편 뚜렷한 청사진 없어 질서 있는 출구전략 가능할지 의문

미국·이스라엘의 이란 공습과 관련해 미군 사망자가 발생하고 미국 내 여론이 악화하면서 이번 작전을 지속하는 데 대한 도널드 트럼프 미 대통령의 부담이 커졌다. 트럼프 대통령은 한 달 전후로 공격을 끝내겠다는 뜻을 내비쳤지만 이란 정권 재편에 대한 청사진은 공개하지 않아 질서 있는 출구전략이 가능할지에 대한 의문이 제기되고 있다.



트럼프 대통령은 1일(현지시간) 소셜미디어에 공개한 연설 동영상에서 “모든 목표를 달성할 때까지 이란에 대한 군사 공격이 계속될 것”이라고 밝혔다.



다만 이후 뉴욕타임스(NYT) 인터뷰에선 “필요하다면 4~5주 정도 지속할 계획”이라고 말해 작전을 장기화할 뜻은 없음을 시사했다. 트럼프 대통령은 영국 매체 데일리메일에도 “(이란은) 큰 나라인 만큼 4주 정도 아니면 그보다 짧게 걸릴 것”이라고 말했다.



그가 작전 시한을 제시한 것은 오는 11월 중간선거를 앞두고 악화하고 있는 미국 내 여론을 의식했기 때문으로 보인다. 이날 로이터통신과 여론조사기관 입소스가 발표한 조사 결과를 보면 미국의 이란 공습을 지지한다는 응답자는 27%에 그쳤다. ‘반대한다’는 43%, ‘잘 모르겠다’는 29%였다.



여론은 미군 사망자가 늘어날수록 더 나빠질 것으로 예상된다. 트럼프 대통령은 이날 연설에서 군사작전 도중 사망한 미군 3명에 대해 애도를 표한 뒤 “안타깝게도 이 일이 끝나기 전에 더 많은 희생이 뒤따를 가능성이 크다”고 국민에게 이해를 구했다. 그러나 미군 사망자가 추가될 때마다 2000년대 이라크전과 아프가니스탄전 ‘수렁’의 트라우마가 트럼프 대통령의 발목을 잡을 것으로 보인다.



이번 사태가 장기전으로 갈 경우 국제유가와 해상 운송 비용 상승이 미국 내 물가와 금융 시장에 충격을 줄 수 있다는 점도 부담 요인이다. ‘생활비 부담’이 이번 중간선거의 핵심 쟁점으로 떠오른 상황에서 유가 상승은 공화당에 직격탄이 될 수 있다.



빠르게 감소하고 있는 미국의 탄약 비축량도 장기전을 감당하기 어려운 이유 중 하나다. 트럼프 대통령은 이날 NYT 인터뷰에서 “미국은 전 세계 여러 나라에 엄청난 양의 탄약을 비축해 두고 있다”고 말했다. 그러나 월스트리트저널(WSJ)은 미국의 요격 미사일, 토마호크 순항미사일 등의 비축량이 줄고 있어 미국의 선택지가 제한될 수 있다고 지적했다. 이번 작전이 시작되기 전 미 국방부 관계자는 이란이 반격할 경우 미국이 쓸 수 있는 요격 미사일이 2주치 정도밖에 없다고 WSJ에 말한 바 있다.



이러한 모든 요인은 트럼프 대통령이 조기에 ‘승리’를 선언한 후 출구전략을 가동할 가능성을 가리킨다. 문제는 트럼프 행정부가 향후 이란 정권 재편에 대한 뚜렷한 청사진이 없는 것처럼 보인다는 사실이다. 트럼프 대통령은 NYT 인터뷰에서 앞으로 이란을 누가 이끌 것인지에 관한 질문에 “매우 좋은 선택이 3가지 있다”면서도 누구인지는 말하지 않았다.



그는 이란 정권교체를 위해 어떤 계획을 갖고 있냐는 NYT 질문에 “엘리트 군인들이 이란 국민에게 무기를 내놓을 것으로 희망한다”며 “그들은 국민에게 항복할 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 이어 “우리가 베네수엘라에서 했던 일은 완벽한 시나리오였다”며 “(베네수엘라에서는) 두 사람 빼고 모든 사람이 자기 자리를 지켰다”고 말했다.



이는 트럼프 대통령이 ‘이란 국민이 현 정부를 전복하는 시나리오’와 ‘최고지도자를 제외한 현 정부 인사들이 미국에 협조하는 시나리오’를 거론한 것으로, NYT는 이 두 가지가 서로 상충한다고 지적했다.

