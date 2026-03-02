방공망 뚫은 이란, 드론 침투 공격

쿠웨이트 미군 기지에서 3명 사망

미국의 대이란 군사작전 개시 이후 처음으로 이란이 방공망을 뚫고 미군을 폭살하는 데 성공하면서 앞으로 역내 주둔 중인 미군에서 추가 희생자가 나올 가능성이 커졌다.



미 중부사령부는 1일(현지시간) 보도자료를 내고 “‘장대한 분노’ 작전 일환으로 미군 3명이 작전 중 사망하고 5명이 중상을 입었다”며 “그 외 여러 명은 파편으로 인한 경미한 부상과 뇌진탕을 입었으나 부대 복귀 절차를 밟고 있다”고 밝혔다.



CNN에 따르면 미군 3명은 이날 새벽 쿠웨이트에서 이란의 무인기(드론) 공격에 숨진 것으로 추정된다. CNN은 소식통의 말을 인용해 이란 드론이 어떻게 방공망을 뚫고 침투할 수 있었는지를 미 국방부가 조사하고 있다고 보도했다. 이란은 지난달 28일부터 중동 내 미군 목표물을 타격하는 방식으로 미국과 이스라엘에 반격하고 있다.



레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라가 이란의 대이스라엘 공격에 가세하면서 교전은 확대되고 있다. 헤즈볼라는 이날 “침략에 맞서 우리의 의무를 다할 것”이라며 미·이스라엘의 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자 폭살에 대한 복수 차원에서 이스라엘 하이파 남쪽에 있는 군기지를 향해 “미사일과 드론을 발사했다”고 확인했다. 헤즈볼라가 이스라엘을 공격한 것은 2024년 11월 미국 중재로 휴전협정을 체결한 이후 처음이다.



이스라엘군은 레바논 쪽에서 날아온 로켓 하나를 요격했으며 다른 발사체는 공터에 떨어졌다고 밝혔다.



이스라엘군은 헤즈볼라의 로켓 공격 직후 레바논 수도 베이루트 및 남부의 헤즈볼라 본부와 테러 인프라, 지도부 등을 표적으로 한 1차 공습을 개시했다. 앞서 이스라엘군이 레바논 남부 52개 주거지역에 대피령을 내리자 피란하려는 주민들이 도로로 쏟아져 나오면서 곳곳에서 정체가 발생했다고 CNN은 전했다.



나와프 살람 레바논 총리는 엑스에서 헤즈볼라의 이스라엘 공격을 “무책임하고 의심스러운 행위”라고 비판하면서 “국가가 새로운 모험에 휘말리는 것을 허용하지 않을 것”이라고 말했다.

