중동계 이주민들 “독재 종식” 기대 속 전쟁 확대엔 ‘걱정’

“재한 이란인 대부분 현 정부 반대 시민들이 선거로 지도자 뽑아야” “공습 명분 없어” 비판 목소리도

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 시작된 전쟁이 확대될 조짐을 보이자 이란과 인접국 출신 이주민들은 복잡한 심경을 드러냈다. “이란의 독재가 끝나는 계기가 되길 바란다”는 기대와 “지역 정세가 더 불안해질 수 있다”는 우려가 교차했다.



서울 용산구 이태원에서 할랄 음식점을 운영하는 이란인 A씨는 2일 “가족이 이란과 아제르바이잔 국경 인근에 사는데 큰 충돌은 없다고 들었다”면서도 “인터넷이 끊겨 정확한 상황을 알기 어렵다”고 말했다. 30년째 한국에 거주 중인 이란인 B씨(48)는 “지금은 국제전화만 가능해 사진이나 영상을 받을 수 없어 답답하고, 통화 비용도 부담”이라고 토로했다.



인접국 출신자들 사이엔 공습 자체를 비판하는 목소리가 많았다. 이날 이태원 모스크에서 기도를 마친 파키스탄인 암제드(72)는 “종파를 떠나 이웃 국가 지도자가 죽고 중동 정세가 불안해진 것이 마음 아프다”고 했다. 파키스탄 출신 여행사 대표 지산 아크터(42)는 “(공습은) 어떤 명분도 없다고 생각한다”며 “라마단 기간에 왜 이런 일을 벌였는지 이해하기 어렵다”고 했다. 그는 “국익을 앞세워 침략을 정당화하는 건 옹호할 수 없다”고 했다.



이란 출신 영화감독 코메일 소헬일리도 주한 미국대사관 앞 노동자연대 기자회견에서 전쟁과 독재로 희생된 이란 소녀들의 이야기를 언급한 뒤 “이란 정권의 잔혹함을 경험했다고 해서 또 다른 무고한 시민들을 죽이는 전쟁을 정당화할 수는 없다”며 “폭탄이 민주주의를 만든다고 믿지 않는다”고 했다.



장기화한 중동 갈등과 정정 불안에 피로감도 엿보였다. 이태원에서 이슬람 물품을 판매하는 이라크 출신 C씨(26)는 “계속된 갈등 속에서 어느 정도 익숙해진 것도 사실”이라고 했다. B씨는 “재한 이란인 100명 중 99명은 현 정부를 반대한다”며 “이란은 자원도 풍부하고 교육 수준도 높은데, 나라가 이 지경이 된 건 리더십 책임이 크다. 정치, 경제를 제대로 운영했다면 수많은 이란인이 타국에서 살며 고생하지 않았을 것”이라고 했다.



이들은 이란 사회의 민주주의에 대한 열망과 잠재력을 강조했다. C씨는 “중요한 건 미국이 이란 대통령을 새로 세우는 게 아니라, 이란 시민들이 공정한 선거로 지도자를 뽑는 것”이라고 말했다. B씨도 “당장은 외부 영향이 있을 수 있지만, 결국 이란 시민들이 방향을 잡을 것”이라고 했다.

