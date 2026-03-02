‘가장 가까운’ 소방헬기 통합출동체계 전국 확대

소방청은 시도 경계와 무관하게 사고 발생 지점과 가장 가까운 곳에서 소방헬기가 출동하는 ‘국가 통합출동체계’가 전국으로 확대 시행된다고 2일 밝혔다.



소방청은 2023년 4월부터 충청과 영남, 호남 등 남부 권역을 중심으로 통합출동체계를 시범 운영해왔다. 그 결과 1회 출동당 평균 13.2분, 비행거리 40㎞를 단축하는 성과를 거뒀다.



소방청은 이러한 효과를 바탕으로 올해 1월 경기·강원을 통합망에 편입한 데 이어 이달 들어 서울과 인천까지 합류하면서 전국 단일 출동·관제 체계를 완성하게 됐다.



통합출동체계 효과는 최근 산악 구조 사례에서도 확인됐다. 지난달 15일 경기 남양주시에서 하산 중이던 60대 등산객이 낙상으로 발목이 골절되는 사고가 발생했다. 당시 소방청 119항공운항관제실은 관할인 경기 소방헬기 대신 사고 지점과 더 가까운 서울 소방헬기를 즉각 출동시켜 환자를 신속히 이송했다. 이 출동으로 비행시간은 약 10분, 비행거리는 30㎞ 이상이 단축됐다.



소방청은 “수도권 전면 시행이 이루어지면 각 시도별 헬기 배치의 지리적 맹점을 보완해 신속 출동체계가 더욱 용이해진다”고 설명했다. 예컨대 경기도의 경우 소방헬기가 용인시에 배치돼 있는데, 만일 경기 안산시 대부도 일대에서 사고가 발생하면 지리적으로 더 가까운 인천 소방헬기가 사고 현장에 출동하는 것이다.

