서울시, 독자 개발한 ‘디지털 성범죄 AI 삭제 기술’ 무상 보급

기관당 약 1억8000만원 절감 예상

서울시가 2023년 국내 최초로 독자 개발한 ‘디지털 성범죄 AI 삭제 지원’ 기술을 전국에서 쓸 수 있도록 무상 보급한다고 2일 밝혔다.



디지털 성범죄 AI 삭제 지원 기술은 인공지능(AI)이 24시간 모니터링을 통해 불법 사이트와 SNS상 피해 영상물을 자동 검출해 빠르게 영상물을 삭제하고 재유포를 막는다.



2023년 정부혁신 우수사례 ‘대통령상 대상’과 2024년 ‘유엔 공공행정상 대상’을 수상하며 기술 특허 등록까지 했다. 기술의 핵심은 사람이 육안으로 일일이 찾아내 신고하는 방식에 비해 처리 시간을 3시간에서 6분으로 단축하고 정확도를 높인 것이다. 이를 통해 ‘서울 디지털 성범죄 안심지원센터’의 삭제 지원 건수가 2022년 2509건에서 2025년 6배 이상인 1만5777건으로 증가했다.



서울을 제외한 지역은 여전히 상담원들이 피해 영상물을 수작업으로 탐지하고 있다. AI 삭제 지원 기술이 무상 보급되면 기관당 약 1억8000만원의 예산 절감 효과가 있을 것이라고 시는 기대했다. 시는 기술 지원을 요청하는 기관의 운영 목적과 사용계획 등을 사전에 심사해 무상이전을 추진키로 했다. 또 국경을 넘어 유포되는 디지털 성범죄 특성을 고려해 국내뿐 아니라 해외 비영리 기관과도 협력할 예정이다.

