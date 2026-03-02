삼성·하이닉스 “반도체 인재 모십니다” 이달 신입 채용

글로벌 기업과 인력 유치 경쟁 속 삼성, DS 부문 등 1만2000명 추산 SK, 생산 거점 확대…수시로 확충

반도체 슈퍼사이클과 함께 실적이 고공행진 중인 삼성전자와 SK하이닉스가 이달 중 채용에 나선다. 최근 글로벌 기업들이 반도체 인재 유치에 적극적으로 나서면서 인재 확보 경쟁이 치열해질 것으로 전망된다.



2일 업계에 따르면 삼성전자를 비롯해 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI 등 관계사들은 올해 상반기 신입사원 공개 채용을 이달 시작한다.



삼성전자 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문 채용이 특히 늘어날 것으로 전망된다. 6세대 고대역폭메모리(HBM4) 시장을 선점하려는 삼성전자는 평택캠퍼스 생산라인 증설, 용인 반도체 클러스터 건설 등으로 인력 수요가 크게 높아진 상황이다.



삼성전자가 인공지능(AI) 붐과 메모리 반도체 품귀 현상을 타고 역대 최고 수준의 실적을 기록 중인 만큼 제조 거점 투자와 함께 인력 확충에도 계속해서 적극 나설 것으로 보인다.



이재용 삼성전자 회장도 지난달 4일 청와대에서 열린 간담회에 참석해 “삼성전자의 영업실적이 많이 올라가고 있어서 올해 조금 더 채용할 수 있는 여력이 생겼다”고 말했다. 삼성은 매년 이맘때쯤 대학가 개강에 맞춰 신입사원 공채를 진행해왔다. 삼성의 잠정 채용계획은 약 1만2000명으로 추산된다.



SK하이닉스도 조만간 HBM, D램과 낸드 연구·개발, PKG 개발 등의 부문에서 신입사원 채용을 시작할 예정이다. SK하이닉스는 지난달 공개한 채용 전략 ‘탤런트 하이웨이’(Talent hy-way)를 통해 기존 경력 중심 채용 구조를 신입과 전임직(생산직)까지 아우르는 수시 채용 체제로 확대하는 한편 해외 인재들도 공략하기로 했다. 이달부터 지역 대학을 돌며 1대1 컨설팅 등도 진행한다. SK하이닉스 역시 청주 P&T7과 용인 반도체 클러스터 조성 등 신규 생산 거점을 확대하고 있어 반도체 인력 수요가 계속 늘어날 것이라는 게 업계 관측이다.



최근 글로벌 기업들이 한국 반도체 인력을 겨냥한 ‘러브콜’을 본격적으로 보내면서 기업들의 인재 확보 고민도 깊어질 예정이다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 지난달 중순 한국 반도체 인재를 콕 집어 AI 반도체 설계 관련 인력 채용을 홍보하기도 했다. 특히 HBM을 주도하고 있는 한국 내 메모리·파운드리·설계 인력에 대한 글로벌 기업들의 관심이 높아지고 있다.

