혼돈의 북중미…마가 낀 월드컵

축제는 코앞…숙제는 산더미 이대로… 괜찮은 걸까?

문전 박대

까다로운 미국 비자

입국 인터뷰 대기 하세월

이민자 단속 불만 들끓어

6월12일 개막하는 2026 북중미월드컵이 코앞으로 다가왔다. 그러나 기대보다 불안감이 짙어지고 있다.



국제축구연맹(FIFA)은 역대 최다인 48개국이 출전하는 이번 대회 흥행을 자신했지만 반응은 신통치 않다. 흥행의 첫 관문인 미국 입국 절차, 이민자 단속, 티켓 폭리에 세계 축구 팬들의 불만은 들끓고 있다. 불안한 국내외 정세까지 겹치면서 월드컵이 과연 정상적으로 열릴 수 있을지에 대한 의문도 나온다.



최대 불안 요소는 공동 개최국 미국의 도널드 트럼프 대통령이다. 그는 지난해 12월16일 39개국을 대상으로 비자 발급을 금지하는 포고령을 발표했다. 월드컵 본선 참가국 중에는 아이티와 이란이 포함돼 있다. 세계적인 행사를 주최하며 손님을 문전박대하겠다는 뜻이라 큰 비판을 받는다.



전쟁 공포

자꾸 선 넘는 트럼프

전쟁 일으킨 대회 주최국

정상 개최 여부도 불투명

미국의 적성국인 이란은 월드컵 조 추첨 행사에 핵심 관계자가 비자를 발급받지 못해 참가하지 못했다. 나머지 국가들 역시 비자 발급에 필요한 인터뷰의 대기 시간이 막대하게 길어지는 상황이다. 월드컵 티켓을 사놓고 관람을 포기하는 사태도 우려되고 있다. 미국의 이민자 단속도 문제다. 미국 이민세관단속국(ICE)이 월드컵 기간 단속 작전을 중단하지 않겠다는 방침을 최근 밝혀 이민자 출신 관중이 경기장에서 직접 응원하기 어려워졌다.



공동 개최국 멕시코의 불안한 치안 역시 월드컵 흥행의 발목을 잡는다. 멕시코 정부가 최근 마약 밀매 조직인 할리스코 신세대 카르텔(CJNG) 두목 네메시오 오세게라를 군사 작전으로 제거한 뒤 극심한 혼란이 빚어졌다. 폭력 조직원들이 도로를 봉쇄하고 차량과 상점을 불태우는 등 소요 사태를 일으켰다. 할리스코주는 이번 월드컵 4경기가 열리는 곳이다. 한국 대표팀도 할리스코주의 주도인 과달라하라에서 조별리그 1~2차전을 치른다. 대표팀 선수들이 대회 기간 머물고 훈련하는 베이스캠프도 과달라하라에 있다. 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 “멕시코에서 월드컵이 큰 축제로 치러질 것”이라며 안전을 강조했지만 치안 상태는 달라진 것이 없다.



치안 불안

내전 위기의 멕시코

마약과의 전쟁 ‘찬물’

선수단 안전 등 ‘골치’

심지어 본선 진출국 자체가 바뀔 수도 있는 상황이 됐다. 미국과 이스라엘의 공습에 이은 이란의 반격으로 중동 전역에 군사적 긴장감이 고조됐다. 이란은 본선에서 벨기에, 뉴질랜드, 이집트와 함께 조별리그 G조에 편성됐다. 이란이 월드컵 참가를 포기한다면 이미 결정된 조 편성이 달라지는 최악의 사태가 벌어진다. 본선 티켓을 손에 넣고도 기권한 경우는 과거 9차례 있었다. 이란이 불참하면 10번째가 된다.



FIFA도 안절부절인 상황이다.



마티아스 그라프스트룀 FIFA 사무총장은 국제축구평의회(IFAB) 연례 총회에서 “이란과 관련된 회의를 열었지만 세부 사항을 언급하기에는 이르다. 전 세계 모든 이슈를 주시하겠다”고 밝혔다. 일부 외신에선 FIFA가 이번 사태가 장기화될 경우 개최지를 바꿀 가능성을 언급했지만, 잔니 인판티노 FIFA 회장과 트럼프 대통령의 친분을 감안할 때 가능성은 낮아 보인다. 역대 월드컵에서 개최지가 바뀐 사례는 콜롬비아가 경제난으로 개최 자격을 반납해 멕시코에서 개최한 1986년 대회가 유일하다.

