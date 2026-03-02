창간 80주년 경향신문

김남준·박찬대·한준호 ‘뉴 3실장’ 계양을서 만찬…친명계 ‘김남준 밀어주기’?

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

6·3 지방선거와 국회의원 재보궐 선거에 출마 의사를 밝힌 김남준 전 청와대 대변인과 박찬대·한준호 더불어민주당 의원이 2일 인천 계양구 한 식당에서 만찬 회동을 했다.

이재명 대통령의 국회의원 재선 지역구이자, 최근 김 전 대변인과 송영길 전 민주당 대표의 경쟁 구도로 주목을 받는 인천 계양을 회동을 두고 일각에선 친명 인사들의 '김남준 밀어주기'라는 해석이 나온다.

한 의원은 이날 자신의 페이스북에 "계양에서 '3실장'이 다시 마음을 모았다"며 "오늘 계양에서 박찬대 의원님, 김남준 대변인과 오랜만에 마주 앉았다"고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

김남준·박찬대·한준호 ‘뉴 3실장’ 계양을서 만찬…친명계 ‘김남준 밀어주기’?

입력 2026.03.02 22:45

수정 2026.03.02 22:48

펼치기/접기
  • 민서영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김남준 전 청와대 대변인과 박찬대·한준호 더불어민주당 의원이 2일 인천 계양구의 한 식당에서 만찬 회동을 했다. 한준호 의원 페이스북

김남준 전 청와대 대변인과 박찬대·한준호 더불어민주당 의원이 2일 인천 계양구의 한 식당에서 만찬 회동을 했다. 한준호 의원 페이스북

6·3 지방선거와 국회의원 재보궐 선거에 출마 의사를 밝힌 김남준 전 청와대 대변인과 박찬대·한준호 더불어민주당 의원이 2일 인천 계양구 한 식당에서 만찬 회동을 했다. 이재명 대통령의 국회의원 재선 지역구이자, 최근 김 전 대변인과 송영길 전 민주당 대표의 경쟁 구도로 주목을 받는 인천 계양을 회동을 두고 일각에선 친명 인사들의 ‘김남준 밀어주기’라는 해석이 나온다.

한 의원은 이날 자신의 페이스북에 “계양에서 ‘3실장’이 다시 마음을 모았다”며 “오늘 계양에서 박찬대 의원님, 김남준 대변인과 오랜만에 마주 앉았다”고 밝혔다. 세 사람은 이날 오후 인천 계양구 경인교대에서 열린 김 전 대변인의 출판기념회가 끝난 뒤 인근 식당에서 함께 저녁 식사를 한 것으로 전해졌다. 이 대통령이 2022년 계양을 국회의원 보궐선거에 출마할 당시 김 전 대변인은 공보실장, 박 의원은 비서실장, 한 의원은 수행실장을 각각 맡았다.

한 의원은 “요즘은 셋 이상 모이는 자리도 괜히 시선을 의식하게 된다. ‘친명’, ‘찐명’, ‘명픽’이라는 수식어가 따라붙고, 만남 하나에도 여러 해석이 덧붙는다”며 “그러나 이것 또한 정치의 한 과정이라 생각한다. 오랜 동지들을 만나는 일 앞에서 그런 수식어와 해석은 부차적인 문제”라고 적었다.

한 의원은 “오랜만의 식사였다. 웃음도 있었고, 지난 시간을 돌아보는 마음도 있었다. 무엇보다 서로에 대한 고마움이 컸다”며 “이재명 대통령님께서 안정적으로 국정을 이끌고 계신 모습에 함께 안도했고, 더 단단히 뒷받침하자는 다짐도 나눴다”고 전했다. 그는 “자리는 다르지만 방향은 같다. 이재명 정부의 성공, 그리고 국민의 더 나은 삶이다”라며 “대선과 계양에서 맺고 다진 인연, 이제는 책임으로 이어가겠다”고 밝혔다.

김 전 대변인은 이 대통령의 옛 지역구인 계양을 보궐선거에 출마 의사를 밝혔고, 박 의원은 인천시장, 한 의원은 경기지사에 출사표를 던진 상태다.

박 의원은 회동 후 기자들과 만나 “오늘 맛있는 식사와 함께 여러 가지 지방선거 이야기도 좀 나눴다”고 전했다. 김 전 대변인은 “계파 모임보다는 인연 결집 정도로 생각해주면 될 것 같다”고 말을 아꼈다.

이 대통령의 최측근인 김 전 대변인은 지난달 20일 청와대에 사표를 제출한 뒤 계양을 출마 의사를 밝혔다. 당초 계양을에선 김 전 대변인 공천이 유력하다는 전망이 나왔으나 이 지역에서 5선을 지낸 송 전 대표의 복당으로 변수가 생긴 상황이다. 이번 회동을 두고 이재명 대표 시절 민주당 지도부에서 각각 원내대표와 최고위원을 지낸 친명계 핵심인 박 의원과 한 의원이 합심해 김 전 대변인 지원에 나선 것 아니냐는 해석이 나온다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글