창간 80주년 경향신문

위성락 “중동 상황, 지나치게 우려하지 않아도 돼…청와대 비상대응 체제 유지”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

위성락 국가안보실장은 2일 미국의 이란 공격과 관련해 "이재명 대통령이 SNS를 통해 국민께 말씀드렸듯 지나치게 우려하지 않으셔도 된다"고 말했다.

위 실장은 이날 이 대통령과 로런스 웡 싱가포르 총리의 정상회담에서도 중동 정세에 대한 논의가 이뤄졌다고 밝혔다.

위 실장은 "양 정상이 급변하는 국제정세 속에 책임 있는 중견국으로 어떤 역할을 할 수 있을지, 어떻게 협력하며 국제사회의 평화와 안정에 건설적으로 기여할지 솔직한 대화를 나눴다"고 설명했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

위성락 “중동 상황, 지나치게 우려하지 않아도 돼…청와대 비상대응 체제 유지”

입력 2026.03.02 22:51

수정 2026.03.02 23:01

펼치기/접기
위성락 국가안보실장이 지난 1월9일 오후 서울 청와대 춘추관에서 일본 순방 관련 브리핑을 하고 있다. 청와대사진기자단

위성락 국가안보실장이 지난 1월9일 오후 서울 청와대 춘추관에서 일본 순방 관련 브리핑을 하고 있다. 청와대사진기자단

위성락 국가안보실장은 2일(현지시간) 미국의 이란 공격과 관련해 “이재명 대통령이 SNS를 통해 국민께 말씀드렸듯 지나치게 우려하지 않으셔도 된다”고 말했다. 위 실장은 싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령을 수행 중이다.

위 실장은 이날 싱가포르 현지 프레스센터 브리핑에서 “정부는 실물 경제, 금융, 군사안보 등 모든 분야에서 철저히 대비하고 있고 청와대도 비상대응 체제를 유지하고 있다”며 이같이 밝혔다. 위 실장은 그러면서 “제가 이곳에서 수시로 관련 사항을 체크하고 있으며, 대통령께 보고를 드리고 있다”고 덧붙였다.

위 실장은 이날 이 대통령과 로런스 웡 싱가포르 총리의 정상회담에서도 중동 정세에 대한 논의가 이뤄졌다고 밝혔다. 위 실장은 “양 정상이 급변하는 국제정세 속에 책임 있는 중견국으로 어떤 역할을 할 수 있을지, 어떻게 협력하며 국제사회의 평화와 안정에 건설적으로 기여할지 솔직한 대화를 나눴다”고 설명했다.

그는 “특히 양 정상은 중동 정세가 글로벌 안보와 에너지 공급을 비롯한 세계 경제에 미치는 영향을 점검했고, 중동 지역의 안정이 조속히 회복되기를 바란다는 데 뜻을 같이했다”며 “이를 위해 중견 국가로서 양국의 협력이 긴요함을 다시 확인했다”고 밝혔다.

청와대 관계자는 이날 중동 정세에 북한이 어떻게 대응할지를 두고 “우선 이란 상황 자체가 초기 단계다. 앞으로 상황이 이어질 것 같고, 그다음 새로운 변수가 생길 것 같아서 상황이 어떻게 될지 봐야 할 것 같다”고 했다. 이 관계자는 “북한의 1차적 반응은 있었다”면서도 “그것만으로 파악하기는 어렵고 더 주시해야 한다”고 말했다.

이 관계자는 또 이란 사태로 인한 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 물류비 상승 예측에 대해 “유가 문제는 관심 사안이어서 면밀히 체크하고 있는데, 좀 올라가다가 소강 상태”라며 “해당 부처에서 대책을 마련하고 있고 총리 주재로 (상황을) 체크하고 있다”고 밝혔다. 주한미군 전력 운용에 대해선 “한·미 간 연합방위태세에 손상이 없도록 항상 상의하면서 의견을 모아가고 있다”고 했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글