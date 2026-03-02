위성락 “중동 상황, 지나치게 우려하지 않아도 돼…청와대 비상대응 체제 유지”

위성락 국가안보실장은 2일(현지시간) 미국의 이란 공격과 관련해 “이재명 대통령이 SNS를 통해 국민께 말씀드렸듯 지나치게 우려하지 않으셔도 된다”고 말했다. 위 실장은 싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령을 수행 중이다.

위 실장은 이날 싱가포르 현지 프레스센터 브리핑에서 “정부는 실물 경제, 금융, 군사안보 등 모든 분야에서 철저히 대비하고 있고 청와대도 비상대응 체제를 유지하고 있다”며 이같이 밝혔다. 위 실장은 그러면서 “제가 이곳에서 수시로 관련 사항을 체크하고 있으며, 대통령께 보고를 드리고 있다”고 덧붙였다.

위 실장은 이날 이 대통령과 로런스 웡 싱가포르 총리의 정상회담에서도 중동 정세에 대한 논의가 이뤄졌다고 밝혔다. 위 실장은 “양 정상이 급변하는 국제정세 속에 책임 있는 중견국으로 어떤 역할을 할 수 있을지, 어떻게 협력하며 국제사회의 평화와 안정에 건설적으로 기여할지 솔직한 대화를 나눴다”고 설명했다.

그는 “특히 양 정상은 중동 정세가 글로벌 안보와 에너지 공급을 비롯한 세계 경제에 미치는 영향을 점검했고, 중동 지역의 안정이 조속히 회복되기를 바란다는 데 뜻을 같이했다”며 “이를 위해 중견 국가로서 양국의 협력이 긴요함을 다시 확인했다”고 밝혔다.

청와대 관계자는 이날 중동 정세에 북한이 어떻게 대응할지를 두고 “우선 이란 상황 자체가 초기 단계다. 앞으로 상황이 이어질 것 같고, 그다음 새로운 변수가 생길 것 같아서 상황이 어떻게 될지 봐야 할 것 같다”고 했다. 이 관계자는 “북한의 1차적 반응은 있었다”면서도 “그것만으로 파악하기는 어렵고 더 주시해야 한다”고 말했다.

이 관계자는 또 이란 사태로 인한 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 물류비 상승 예측에 대해 “유가 문제는 관심 사안이어서 면밀히 체크하고 있는데, 좀 올라가다가 소강 상태”라며 “해당 부처에서 대책을 마련하고 있고 총리 주재로 (상황을) 체크하고 있다”고 밝혔다. 주한미군 전력 운용에 대해선 “한·미 간 연합방위태세에 손상이 없도록 항상 상의하면서 의견을 모아가고 있다”고 했다.