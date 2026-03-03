트럼프 “강한 공격 시작도 안했다…지상군 투입도 배제 안해”

도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 이란 전면 공습을 4~5주 이상 지속할 능력을 갖고 있다며 “필요한 만큼 할 것”이라고 밝혔다. 또 “필요하면 지상군을 보낼 수도 있다”며 “아직 강한 공격은 시작도 안했다”고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 워싱턴 백악관에서 열린 명예훈장 수여식에서 이같이 연설하며 “시간이 얼마나 걸리든 상관없다. 우리는 무엇이든 해낼 것”이라고 말했다. 그는 “언론에서 누군가 말하길 ‘대통령은 빨리 끝내고 싶어한다. 그는 1~2주 지나면 지루해할 것’이라고 했는데, 나는 전혀 지루할 것이 없다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 “우리는 이미 예상했던 시간보다 상당히 앞서 있다”며 “군 지도부를 제거하는 데 4주를 예상했지만, 알다시피 그건 약 1시간 만에 완료됐다”고 말했다. 미군은 지난달 28일 이스라엘과 함께 공습을 감행한 직후 아야톨라 세예드 알리 하메이니 이란 최고지도자를 포함한 군과 정권 요인들을 다수 사살하는 데 성공했다.

미군이 이란 공격을 시작한 후 트럼프 대통령이 공개석상에 나와 발언한 것은 이번이 처음이다. 트럼프 대통령은 그동안 소셜미디어에 올린 영상 메시지와 언론과의 짧은 전화인터뷰를 통해서만 입장을 밝혀왔다.

트럼프 대통령은 이날 뉴욕포스트와의 인터뷰에선 지상군 파견을 배제하지 않겠다고 밝혔다. 그는 “다른 대통령들은 ‘지상군 투입은 없을 것’이라고 말해왔지만, 나는 지상군 투입을 두려워하지 않는다”며 “나는 ‘아마도 필요 없을 것’, (또는) ‘만약 필요하면(보낼 수 있다)’이라고 말한다”라고 밝혔다. 이는 결국 필요하면 이란으로의 지상군 파견도 할 수 있다는 원칙을 피력한 것으로 해석된다.

앞서 피트 헤그세스 미 국방부 장관도 이날 언론 브리핑에서 현재 미 지상군이 이란에 배치됐냐는 질문에 “아니다. 하지만 우리는 우리가 앞으로 할 일과 하지 않을 일에 대해 논쟁하지 않겠다”며 여지를 뒀다.

트럼프 대통령은 CNN과의 인터뷰에서 “우리는 아직 그들을 강하게 공격하는 걸 시작조차 안 했다”, “큰 파도는 아직 일어나지도 않았다”고 밝히며 추가 대규모 공격 가능성도 시사했다. 그러면서 트럼프 대통령은 “더 큰 것이 곧 다가온다”고 덧붙였다.