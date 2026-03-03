창간 80주년 경향신문

이란 “호르무즈 지나는 선박 모두 불태우겠다” 위협···미국 “오만만 이란 함정 11척 격침”

이란 최정예 부대인 이란 혁명수비대가 호르무즈 해협 통과를 시도하는 선박에 대한 공격을 예고했다.

이란 혁명수비대는 미국과 이스라엘이 이란을 공격한 직후 호르무즈 해협 봉쇄에 나선 상태다.

호르무즈 해협은 전 세계 해상 원유 수송량의 약 20%가 통과해 '글로벌 에너지 동맥'으로 불리는 전략적 요충지다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

입력 2026.03.03 07:25

  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

한 유조선이 2018년 12월21일 호르무즈 해협을 통과하고 있다. 로이터연합뉴스

이란 최정예 부대인 이란 혁명수비대가 호르무즈 해협 통과를 시도하는 선박에 대한 공격을 예고했다.

2일 타스 통신에 따르면 이란 혁명수비대 사령관의 보좌관인 에브라힘 자바리 소장은 이란 반관영 ISNA통신을 통해 “우리는 호르무즈 해협을 통과하려는 모든 선박을 불태울 것”이라고 말했다. 이어 자바리 소장은 “이 지역에서 단 한 방울의 석유도 빠져나가지 못하게 할 것”이라고 덧붙였다.

이란 혁명수비대는 미국과 이스라엘이 이란을 공격한 직후 호르무즈 해협 봉쇄에 나선 상태다.

호르무즈 해협은 전 세계 해상 원유 수송량의 약 20%가 통과해 ‘글로벌 에너지 동맥’으로 불리는 전략적 요충지다. 중동 산유국들의 원유와 가스가 아시아·유럽 등으로 향하는 핵심 해상 운송로여서 이곳의 해상 운송에 차질이 빚어질 경우 원유 공급 불안과 가격 급등을 피하기 어려울 것으로 관측된다.

한편 중동 지역 미군을 총괄하는 미 중부사령부는 이날 엑스를 통해 “이틀 전만 해도 이란 정권은 오만만에 11척의 함정을 보유하고 있었지만, 오늘 그들은 전혀 갖고 있지 않다”며 함정 격침 사실을 밝혔다. 그러면서 “이란 정권은 수십년간 오만만에서 국제 해운을 괴롭히고 공격해왔다. 그런 시대는 끝났다”며 “해상 항행의 자유는 80년 넘게 미국과 세계 번영의 기반이 되어 왔다. 미군은 이를 계속해서 수호할 것”이라고 덧붙였다.

오만만은 이란 남부 연안에 위치해 호르무즈 해협과 맞닿은 전략적 해역이다.

트럼프 “강한 공격 시작도 안했다…지상군 투입도 배제 안해”

도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 이란 전면 공습을 4~5주 이상 지속할 능력을 갖고 있다며 “필요한 만큼 할 것”이라고 밝혔다. 또 “필요하면 지상군을 보낼 수도 있다”며 “아직 강한 공격은 시작도 안했다”고 말했다. 트럼프 대통령은 이날 워싱턴 백악관에서 열린 명예훈장 수여식에서 이같이 연설하며 “시간이 얼마나 걸리든 상관없다. 우리는 ...

https://www.khan.co.kr/article/202603030246001

