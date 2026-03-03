전국 흐리다 저녁부터 맑음···정월대보름 ‘붉은 달’ 뜬다

화요일인 3일 전국이 흐린 가운데 곳곳에 비나 눈이 내리겠다. 수도권과 충청권, 전라권, 경상 서부는 저녁부터 차차 맑아지겠다. 아침 최저 기온은 영하 1~7도, 낮 최고 기온은 5~15도로 예상된다.

정월대보름을 맞은 이 날, 동쪽 일부를 제외한 전국 대부분 지역에서 개기월식 현상을 관측할 수 있다. 특히 저녁 8시부터 약 1시간 동안 달이 지구 그림자에 완전히 가려져 붉게 물드는, 이른바 ‘블러드문’(붉은 달)이 밤하늘을 수놓을 전망이다.

기상청에 따르면 경북 동해안과 경남권 해안에는 바람이 순간풍속 시속 70㎞(초속 20ｍ) 이상으로 강하게 불겠다. 남해안과 제주도 해안, 동해안에는 파도도 높게 일겠으니 시설물 관리와 안전사고에 조심해야 한다.

강원 산지에 많은 눈이 내리는 등 곳곳에 눈 또는 비가 내리겠다. 예상 적설량은 강원 산지 5~20㎝, 강원 중북부 내륙 1~5㎝, 경북 북동 산지 1㎝ 안팎, 경기 북동부, 강원 북부 동해안 1㎝ 미만이다.

예상 강수량은 강원 동해안·산지 5~20㎜, 경북 동해안·북동 산지 5~10㎜, 울릉도·독도, 제주도 5㎜ 안팎, 강원 중북부 내륙, 경남권 5㎜ 미만, 경기 북동부, 경북 내륙 1㎜ 안팎이다.

미세먼지 농도는 청정한 북동풍 유입으로 전 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.5~5.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5~2.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5~4.0ｍ로 일겠다.