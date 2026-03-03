창간 80주년 경향신문

홍준표 “국힘, 김부겸 대구시장 될까봐 TK 통합 뒤늦게 추진”

경향신문

본문 요약

홍준표 전 대구시장은 국민의힘이 대구·경북 행정통합법 처리에 총력전을 펼치는 것을 두고 "이대로 가면 대구는 민주당 김부겸 전 총리가 될 가능성이 있으니 그걸 막자는 얕은 생각"이라고 주장했다.

홍 전 시장은 "이대로 가면 대구는 민주당 김부겸 전 총리가 될 가능성이 있으니 통합해서 그걸 막자는 얕은 생각으로 통합을 뒤늦게 추진하고 있는 것으로 보인다"며 "통합에 적극적이던 대전·충남도 강훈식 비서실장이 통합특별시장으로 나온다고 하니 같은 이유로 뒤늦게 통합을 반대하는 것으로 보인다"고 했다.

홍 전 시장은 "지방 행정체제 개혁은 어느 개인의 자리보전을 위한 것이 아닐진대 '나'를 버리고 국가 백년대계에 동참하면 참 좋을 것"이라며 "참 아쉽다"고 적었다.

홍준표 "국힘, 김부겸 대구시장 될까봐 TK 통합 뒤늦게 추진"

입력 2026.03.03 07:53

수정 2026.03.03 09:27

  김병관 기자

홍준표 전 대구시장. 국회사진기자단

홍준표 전 대구시장. 국회사진기자단

홍준표 전 대구시장은 국민의힘이 대구·경북(TK) 행정통합법 처리에 총력전을 펼치는 것을 두고 “이대로 가면 대구는 민주당 김부겸 전 총리가 (시장이) 될 가능성이 있으니 그걸 막자는 얕은 생각”이라고 주장했다.

3일 정치권에 따르면 홍 전 시장은 전날 페이스북에 “시·도 통합은 지방소멸을 막기 위한 시대적인 과제”라며 이같이 적었다.

홍 전 시장은 “100년 전 8도 체제에서 도의 역할은 교통과 도로망이 확충되고 전자정부가 된 지금 그 역할을 다했다”라며 “도를 폐지하고 도의 지원기능을 통합특별시로 집행 기관화해야 지역이 두루두루 발전한다”고 했다.

그는 그러면서 “2년 전 내가 TK 통합을 추진할 때는 손 놓고 있던 TK 국회의원들이 이제 와서 서두르고 있는 건 지방선거 때문으로 보여진다”고 주장했다.

홍 전 시장은 “이대로 가면 대구는 민주당 김부겸 전 총리가 될 가능성이 있으니 통합해서 그걸 막자는 얕은 생각으로 통합을 뒤늦게 추진하고 있는 것으로 보인다”며 “통합에 적극적이던 대전·충남도 강훈식 비서실장이 통합특별시장으로 나온다고 하니 같은 이유로 뒤늦게 통합을 반대하는 것으로 보인다”고 했다.

홍 전 시장은 “지방 행정체제 개혁은 어느 개인의 자리보전을 위한 것이 아닐진대 ‘나’를 버리고 국가 백년대계에 동참하면 참 좋을 것”이라며 “참 아쉽다”고 적었다.

댓글