이란 사태에도 뉴욕증시 '선방'···기술주 강세에 나스닥 강보합 마감

본문 요약

미국의 이란 공격 이후 첫 거래일인 2일 미 증시 3대 주가지수가 보합권에서 마감했다.

그러나 국제유가가 급등하고 인플레이션 상승 우려에 안전자산인 미 국채는 강세를 보였다.

이날 뉴욕증시에서 스탠더드앤드푸어스 500 지수는 전 거래일보다 2.74포인트 오른 6881.62에 마감했다.

이란 사태에도 뉴욕증시 ‘선방’···기술주 강세에 나스닥 강보합 마감

입력 2026.03.03 08:36

  • 김경민 기자

이란과 호르무즈 해협을 보여주는 지도 위에 송유관의 모습이 합성돼 있다. 연합뉴스 자료 사진

미국의 이란 공격 이후 첫 거래일인 2일(현지시간) 미 증시 3대 주가지수가 보합권에서 마감했다. 그러나 국제유가가 급등하고 인플레이션 상승 우려에 안전자산인 미 국채는 강세를 보였다.

이날 뉴욕증시에서 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전 거래일보다 2.74포인트(0.04%) 오른 6881.62에 마감했다. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 80.65포인트(0.36%) 오른 2만2748.86에 각각 마감했다. 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 73.14포인트(-0.15%) 내린 4만8904.78에 마감했다.

지난달 28일 시작된 미국과 이스라엘의 대대적인 공습과 이란의 반격으로 중동 정세가 격화되는 가운데 뉴욕증시는 부정적인 충격이 제한적인 모습이다.

S&P 500 지수는 이날 0.8% 하락 개장했지만 낙폭을 만회한 후 장중 상승 전환했다가 보합권에서 오르내렸다. 기술주 중심의 나스닥 지수 역시 중동 전쟁 충격에도 회복세를 보이며 장중 상승 전환했다. 과거 전쟁 당시에도 일시 충격에 그친 데다 전쟁이 장기전으로는 흐르지 않을 것이란 기대를 반영하면서다.

다만 전쟁 장기화 시 고유가가 미국 경제에 부담으로 작용할 수 있다는 우려에 상승 폭은 제한됐다.

기술주는 강세였다. 시총 1위인 인공지능(AI) 칩 제조사 엔비디아는 이날 2.99% 오르며 지수 상승을 견인했다. 마이크로소프트도 1.48% 올랐다. 엑손모빌(1.13%), 셰브런(1.52%) 등 에너지 기업은 국제유가 급등에 힘입어 강세로 마쳤다.

도널드 트럼프 미 대통령은 이날 이란과의 전쟁에 대해 “시간이 얼마나 걸리든 상관없다. 무엇이든 우리는 해낼 것”이라며 이란과의 전쟁을 “4~5주 걸릴 것으로 예상했지만, 그보다 더 오래 지속할 능력을 갖고 있다”고 밝혔다.

글로벌 안전자산으로 통하는 미국 국채 가격은 이날 오히려 하락세(국채 수익률 상승)를 나타냈다.

전자거래 플랫폼 트레이드웹에 따르면 이날 뉴욕증시 마감 무렵 10년 만기 미 국채 수익률은 4.04%로 전 거래일 대비 8bp(1bp=0.01%포인트) 급등했다.

통화정책 변화에 민감한 2년 만기 미국채 수익률은 이날 같은 시간 3.48%로까지 오르며 전 거래일 대비 10bp 급등했다.

