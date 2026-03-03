앤트로픽 AI ‘클로드’, 수요 폭증에 접속 오류…트럼프와의 갈등이 ‘클로드에 호재?’

도널드 트럼프 미국 행정부와 국방용 사용 여부를 두고 갈등을 빚고 있는 인공지능(AI) 스타트업 앤트로픽의 클로드 서비스가 2일(현지시간) 이용자 급증의 영향으로 일시 접속 오류를 빚었다.

블룸버그 통신은 이날 오전 앤트로픽의 AI 챗봇 클로드 일반 소비자용 애플리케이션(앱) 서비스가 중단됐다고 보도했다.

앤트로픽은 “지난주 클로드 서비스에 대한 전례가 없는 수요가 있었다”며 미 동부시간 기준 이날 오전 10시 50분께 모든 문제를 해결했다고 밝혔다. 클로드는 챗GPT나 제미나이에 비해 인지도가 상대적으로 낮은 편이었지만, 최근 개발사인 앤트로픽이 트럼프 행정부와 갈등을 빚으며 일반이용자들의 주목을 받고 있다.

지난달 28일 미국 애플 앱스토어 무료 앱 순위에서 클로드가 1위를 차지했다. 클로드 무료 이용자 수는 1월 이후 60% 이상 늘었고, 유료 구독자 수도 올해 들어 두 배 증가했다.

지난달 미 국방부는 미군 기밀 시스템에서 유일하게 활용할 수 있는 AI인 클로드를 ‘합법적인 모든 용도’에 제한 없이 사용하겠다고 주장해왔다. 그러나 앤트로픽은 자국민을 대상으로 한 대규모 감시나 완전 자율무기에는 AI를 사용하면 안 된다고 반대해왔다.

트럼프 대통령도 나서며 앤트로픽을 맹비난하면서 트럼프 행정부와 엔트로픽 간의 갈등이 격화됐다.

트럼프 대통령은 지난달 27일 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 “급진 좌파적인 ‘깨어있다는’(woke) 기업이 군이 어떻게 전쟁에서 싸우고 승리해야 하는지 좌지우지하도록 절대 허용하지 않겠다”며 모든 연방기관의 앤트로픽 기술 사용 중단을 촉구했다. 이에 따라 이날 재무부와 연방주택금융청은 클로드를 포함한 모든 앤트로픽 기술 사용 중단을 선언했다.