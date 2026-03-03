창간 80주년 경향신문

[속보]이란 사태 여파에 코스피 2% 급락, 6100선 내줘

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국의 이란 공격 이후 국내 증시 첫 거래일인 3일 코스피 지수가 장중 2% 넘게 하락하며 6200선을 내줬다.

장중엔 162.21포인트 내린 6081.92까지 떨어지며 6100선도 내줬다.

코스닥 지수도 장중 2% 넘게 하락해 1160선까지 떨어지기도 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[속보]이란 사태 여파에 코스피 2% 급락, 6100선 내줘

입력 2026.03.03 09:02

수정 2026.03.03 09:20

펼치기/접기
  • 김경민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난달 27일 오전 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 실시간 코스피가 표시돼 있다. 연합뉴스

지난달 27일 오전 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 실시간 코스피가 표시돼 있다. 연합뉴스

미국의 이란 공격 이후 국내 증시 첫 거래일인 3일 코스피 지수가 장중 2% 넘게 하락하며 6200선을 내줬다.

이날 코스피는 전장보다 78.98포인트(1.26%) 내린 6165.15에 거래를 시작했다. 장중엔 162.21포인트(2.60%) 내린 6081.92까지 떨어지며 6100선도 내줬다. 코스닥 지수도 장중 2% 넘게 하락해 1160선까지 떨어지기도 했다.

이란 공격이 장기화되지 않을 것이란 기대 심리에 미 나스닥지수가 강보합 마감하는 등 투자심리가 위축되진 않으면서 낙폭은 제한되는 모습을 보이고 있다. 그러나 미국 증시 마감 직전 이란이 원유와 액화천연가스(LNG) 물동량 20%를 차지하는 호르무즈 해협을 통제한다고 밝히면서 위험회피 심리가 커진 것이 국내 증시엔 악재가 되고 있다.

이날 유가증권시장에서 외국인이 장 초반 1조1000억원 가까이 순매도했지만 개인이 7000억원, 기관이 4000억원 순매수하며 ‘저가 매수’에 나서고 있다.

삼성전자·SK하이닉스는 3% 넘게 하락했고, 현대차·LG에너지솔루션이 장중 4% 넘게 하락하는 등 대형주가 부진한 흐름을 보이고 있다. 그러나 지정학적 위기에 강세를 보이는 한화에어로스페이스(13.14%), 현대로템(10.63%) 등 방산주가 강세를 보이며 지수를 방어하고 있다.

HD현대중공업(1.82%), 한화오션(4.96%) 등 방산주와 S-OIL(21.27%) 등 정유주도 강세를 보이고 있다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글