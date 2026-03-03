박홍근 “벼랑 끝 민생경제 바로세우고, 지속가능한 적극 재정 모색”

추경 편성 질문엔 “대통령실·정부 부처와 논의”

박홍근 기획예산처 장관 내정자는 3일 “벼랑 끝에 선 민생 경제를 바로 세우면서도 지속 가능한 적극 재정의 역할을 모색해야 한다”고 말했다.

박 내정자는 이날 장관직 지명 이후 서울 중구 예금보험공사에 마련된 임시 집무실에 처음 출근하면서 기자들과 만나 “제가 지명된 것은 현장의 목소리를 기반으로 대한민국 국가 발전의 새로운 전략을 수립하고, 재정의 순기능을 통해 복합적 위기를 극복해달라는 요구인 것으로 알고 있다”며 이같이 말했다.

박 내정자는 “물 들어올 때 노 저으라는 말이 있듯이 현재 대한민국은 구조적 복합 위기 속에서도 이재명 대통령과 함께 국민 모두가 초혁신 경제로 나아가고 있다”며 “이럴 때 재정의 적극적 역할이 필요할 것”이라고 말했다.

다만 박 내정자는 “재정은 당연히 화수분이 아니다”라며 “기획처는 관행적인 낭비 예산은 과감히 도려내면서도 가장 최고의 효율 효과를 창출하는 역할들을 도맡을 것”이라고 했다.

그는 “여야의 재정 협치도 중요하다”며 “입법부인 국회의 심사권이 무시돼서도 안 되고, 여당만의 주도적인 예산 처리도 안 될 것”이라며 “국회의 충분한 심의를 거치면서 가장 적확한 재정이 투입될 수 있도록 최선을 다하고 싶다”고 말했다.

박 후보자는 6월 지방선거 전 ‘벚꽃 추경’ 편성 가능성을 두고는 “향후 대통령실 또는 정부 부처와 종합적인 협의 속에서 논의해야 할 문제”라며 말을 아꼈다.

제일 시급하게 해결해야 할 경제 문제를 묻자 “인공지능(AI) 로봇 등 초혁신 경제 클러스터를 잘 만들어내고 경제 성장의 동력을 창출하는 것”이라고 답했다.

박 내정자는 “기획처 기능에서 가장 중심적인 것 중 하나가 바로 국가전략의 새 설계”라며 “국가 대전환을 위한 전략 기능을 대폭 강화하겠다”고 말했다.

이 대통령은 전날 더불어민주당 4선 중진 의원인 박홍근 의원을 초대 기획처 장관 후보자로 지명했다. 이 대통령은 국민의힘 출신 이혜훈 전 의원을 기획처 장관 후보자로 지명했지만 ‘아파트 부정 청약’ 의혹이 커지자 지명을 철회했다.