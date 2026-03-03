강원 산지 이틀째 폭설 40~65㎝···오전 9시 기준 향로봉 65.4㎝ 기록

3일 강원 산간지역을 중심으로 많은 눈이 내릴 것으로 전망된다.

강원지방기상청에 따르면 지난 1일 오전 7시부터 이날 오전 9시까지 적설량은 향로봉 65.4㎝, 미시령터널 60.9㎝, 진부령과 구룡령 기각 55.3㎝, 삽당령 46.0㎝, 강릉 왕산 45.3㎝, 대관령 39.7㎝, 삼척 도계 38.8㎝, 정선 백복령 32.9㎝, 태백 25.2㎝, 정선 임계 23.8㎝, 화천 광덕고개 15.9㎝, 인제 정자 13.4㎝, 철원 김화 10.5㎝ 등이다.

이처럼 많은 눈이 내리면서 지난 2일부터 3일 새벽 2시까지 6건의 눈길 교통사고와 2건의 나무 쓰러짐 사고가 발생하기도 했다.

지난 2일 오후 4시 47분쯤 양양군 서면 오색리의 한 도로에서 3중 추돌사고가 발생해 부상자 1명 병원으로 이송됐다.

또 지난 2일 오후 9시 44분쯤 속초시 설악동 켄싱턴 호텔 인근 도로에 나무가 쓰러져 소방당국이 안전조치를 취하기도 했다.

강원지방기상청은 이날 산지에 5∼20㎝, 영서 중·북부 내륙에는 1∼5㎝가량의 눈이 더 내릴 것으로 내다봤다.

북부 동해안에는 1㎝ 미만의 눈이 더 내릴 것으로 예보했다.

낮 최고 기온은 내륙 6∼11도, 산지(대관령·태백) 0∼2도, 동해안 5∼7도 분포를 보이겠다.

강원지방기상청 관계자는 “눈이 내리는 곳은 가시거리가 짧아지고, 빙판으로 인한 사고 위험도 큰 만큼 차량 운행 시 각별한 주의가 필요하다”라고 당부했다.