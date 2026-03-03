창간 80주년 경향신문

이란에 ‘더 센 공격’?···중동 하늘 다 막혔는데 “미국인 당장 출국하라”는 미 국무부

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미 국무부가 2일 "심각한 안전 위험"을 이유로 중동에 체류 중인 미국 시민에게 "지금 즉시 출국하라"고 촉구했다.

미 국무부는 이날 엑스에 올린 게시글에서 바레인·이집트·이란·이라크·이스라엘·요르단·쿠웨이트·레바논·오만·카타르·사우디아라비아·시리아·아랍에미리트·예멘 등에서 체류 중인 미국인에게 "이용 가능한 상업 항공편을 통해 즉시 출국하라"고 강력히 권고했다.

그러나 현재 이란과 미국·이스라엘 간 교전 여파로 중동 전역의 하늘길이 마비된 상황이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이란에 ‘더 센 공격’?···중동 하늘 다 막혔는데 “미국인 당장 출국하라”는 미 국무부

입력 2026.03.03 09:51

수정 2026.03.03 10:33

펼치기/접기

미 당국자 “24시간 내 이란에 큰 공격 준비”

“이용 가능한 항공편 통해 즉시 출국” 강력 권고

영국 등, 전세기·군용기 포함 자국민 대피 방안 검토

두바이 공항에 발이 묶인 에미레이트 항공 여객기. AP연합뉴스

두바이 공항에 발이 묶인 에미레이트 항공 여객기. AP연합뉴스

미 국무부가 2일(현지시간) “심각한 안전 위험”을 이유로 중동에 체류 중인 미국 시민에게 “지금 즉시 출국하라”고 촉구했다. 미 당국은 앞으로 24시간 내에 이란에 대한 공격의 강도를 더욱 높일 준비를 하고 있는 것으로 알려졌다. 그러나 현재 중동 여러 국가의 영공이 폐쇄된 상황이라 출국이 쉽지 않아 보인다.

미 국무부는 이날 엑스에 올린 게시글에서 바레인·이집트·이란·이라크·이스라엘·요르단·쿠웨이트·레바논·오만·카타르·사우디아라비아·시리아·아랍에미리트(UAE)·예멘 등에서 체류 중인 미국인에게 “이용 가능한 상업 항공편을 통해 즉시 출국하라”고 강력히 권고했다.

이는 미군이 이란에 대한 대규모 공격을 준비하고 있는 것과 연관이 있어 보인다. 미 당국자는 CNN에 “향후 24시간 내 이란에 대한 공격이 대폭 확대될 것에 대비하고 있다”고 말했다. 앞서 도널드 트럼프 대통령도 CNN과의 인터뷰에서 “강한 공격은 아직 시작도 하지 않았다”며 “더 큰 것이 올 것”이라고 말했다.

문제는 현재 이란과 미국·이스라엘 간 교전 여파로 중동 전역의 하늘길이 마비된 상황이란 점이다. 2일부터 아랍에미리트(UAE)의 일부 항공사들이 일부 비행편을 재개하긴 했지만, 여전히 소수의 항공편만 제한적으로 운항하고 있다. 이에 이탈리아, 체코 등 일부 국가는 중동 지역에 전세기를 보내 자국민을 귀국시키고 있는 실정이다.

가디언은 이날까지 사흘간 취소된 항공편이 수천 편, 발이 묶인 승객들이 수십만 명에 달한다며 이번 사태를 코로나19 팬데믹 이후 가장 심각한 ‘항공 대란’이라고 평가했다. 이 중에는 라마단 기간 이슬람 성지인 메카와 메디나를 방문하기 위해 사우디아라비아에 머물렀던 5만8000여명의 인도네시아인과 3만명의 독일 관광객들이 포함돼 있다고 CBS가 전했다. 가디언도 영국인 10만여명이 걸프만에 발이 묶여 있어 영국 정부가 전세기, 군용기, 버스 등 모든 대피 방안을 검토 중이라고 보도했다.

이란에 ‘더 센 공격’?···중동 하늘 다 막혔는데 “미국인 당장 출국하라”는 미 국무부
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글