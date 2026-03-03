이란에 ‘더 센 공격’?···중동 하늘 다 막혔는데 “미국인 당장 출국하라”는 미 국무부

미 당국자 “24시간 내 이란에 큰 공격 준비” “이용 가능한 항공편 통해 즉시 출국” 강력 권고 영국 등, 전세기·군용기 포함 자국민 대피 방안 검토

미 국무부가 2일(현지시간) “심각한 안전 위험”을 이유로 중동에 체류 중인 미국 시민에게 “지금 즉시 출국하라”고 촉구했다. 미 당국은 앞으로 24시간 내에 이란에 대한 공격의 강도를 더욱 높일 준비를 하고 있는 것으로 알려졌다. 그러나 현재 중동 여러 국가의 영공이 폐쇄된 상황이라 출국이 쉽지 않아 보인다.

미 국무부는 이날 엑스에 올린 게시글에서 바레인·이집트·이란·이라크·이스라엘·요르단·쿠웨이트·레바논·오만·카타르·사우디아라비아·시리아·아랍에미리트(UAE)·예멘 등에서 체류 중인 미국인에게 “이용 가능한 상업 항공편을 통해 즉시 출국하라”고 강력히 권고했다.

이는 미군이 이란에 대한 대규모 공격을 준비하고 있는 것과 연관이 있어 보인다. 미 당국자는 CNN에 “향후 24시간 내 이란에 대한 공격이 대폭 확대될 것에 대비하고 있다”고 말했다. 앞서 도널드 트럼프 대통령도 CNN과의 인터뷰에서 “강한 공격은 아직 시작도 하지 않았다”며 “더 큰 것이 올 것”이라고 말했다.

문제는 현재 이란과 미국·이스라엘 간 교전 여파로 중동 전역의 하늘길이 마비된 상황이란 점이다. 2일부터 아랍에미리트(UAE)의 일부 항공사들이 일부 비행편을 재개하긴 했지만, 여전히 소수의 항공편만 제한적으로 운항하고 있다. 이에 이탈리아, 체코 등 일부 국가는 중동 지역에 전세기를 보내 자국민을 귀국시키고 있는 실정이다.

가디언은 이날까지 사흘간 취소된 항공편이 수천 편, 발이 묶인 승객들이 수십만 명에 달한다며 이번 사태를 코로나19 팬데믹 이후 가장 심각한 ‘항공 대란’이라고 평가했다. 이 중에는 라마단 기간 이슬람 성지인 메카와 메디나를 방문하기 위해 사우디아라비아에 머물렀던 5만8000여명의 인도네시아인과 3만명의 독일 관광객들이 포함돼 있다고 CBS가 전했다. 가디언도 영국인 10만여명이 걸프만에 발이 묶여 있어 영국 정부가 전세기, 군용기, 버스 등 모든 대피 방안을 검토 중이라고 보도했다.