사유원, 2026 매화 축제 3월 한 달간 개최

약 15만평 부지 4색 매화의 향연

대구 사유원은 오는 5일부터 31일까지 ‘2026 사유원 매화 축제’를 개최한다고 밝혔다.

팔공산 지맥을 따라 조성된 사유원에는 백매화·홍매화·흑룡금매화·운용매화 등 네 종류의 매화가 식재돼 있다. 서로 다른 시기에 피어나는 매화는 축제 기간 내내 각기 다른 풍경을 완성하며 정원 전체를 하나의 서사로 이어간다.

방문객 전원에게는 주요 매화 군락지와 포토 스폿을 안내하는 ‘매화 꽃길 엽서’가 제공된다. 해설사와 함께 유원(瀏園), 매산첩첩(梅山疊疊), 관매정(觀梅亭) 등 주요 정원을 거니는 ‘매화 동행 산책’ 프로그램도 운영된다. 사유원의 자연과 건축에 담긴 철학을 설명과 함께 살펴볼 수 있다. 산책 후에는 정상부 카페 가가빈빈에서 시즌 음료와 베이커리를 즐기며 여정을 마무리한다.

향기 명상 프로그램 ‘사유의 향’은 가이드 안내에 따라 내면의 이미지를 떠올리고 아로마 에센스를 블렌딩해 자신만의 향을 완성하는 체험이다. 완성된 향지는 일상으로 가져갈 수 있어, 봄의 기억을 오래 간직하도록 구성됐다.

야외 공연장 심포니6에서는 ‘매화 국악 올데이 패키지’가 열린다. 14일에는 소리꾼 정은혜가 판소리와 민요를, 28일에는 가야금 연주자 이지영이 산조와 시나위 무대를 선보인다. 공연과 함께 몽몽마방의 한식 한상, 모과차가 포함된 하루 일정의 패키지로 운영된다.

이외에도 축제 기간 카페 가가빈빈과 몽몽차방에서는 붉은 매화를 연상시키는 ‘애플 매실티’를 시즌 한정 메뉴로 선보인다.

‘2026 사유원 매화 축제’에 대한 상세 정보와 프로그램 예약은 사유원 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.