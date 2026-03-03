창간 80주년 경향신문

사유원, 2026 매화 축제 3월 한 달간 개최

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

사유원, 2026 매화 축제 3월 한 달간 개최

입력 2026.03.03 09:56

약 15만평 부지 4색 매화의 향연

대구 사유원은 오는 5일부터 31일까지 ‘2026 사유원 매화 축제’를 개최한다고 밝혔다. 이번 축제는 매화를 눈으로 감상하는 데서 나아가 걷고, 듣고, 향기로 기억하는 다감각적인 봄의 경험으로 구성됐다.

대구 사유원은 오는 5일부터 31일까지 ‘2026 사유원 매화 축제’를 개최한다고 밝혔다. 이번 축제는 매화를 눈으로 감상하는 데서 나아가 걷고, 듣고, 향기로 기억하는 다감각적인 봄의 경험으로 구성됐다.

대구 사유원은 오는 5일부터 31일까지 ‘2026 사유원 매화 축제’를 개최한다고 밝혔다.

팔공산 지맥을 따라 조성된 사유원에는 백매화·홍매화·흑룡금매화·운용매화 등 네 종류의 매화가 식재돼 있다. 서로 다른 시기에 피어나는 매화는 축제 기간 내내 각기 다른 풍경을 완성하며 정원 전체를 하나의 서사로 이어간다.

방문객 전원에게는 주요 매화 군락지와 포토 스폿을 안내하는 ‘매화 꽃길 엽서’가 제공된다. 해설사와 함께 유원(瀏園), 매산첩첩(梅山疊疊), 관매정(觀梅亭) 등 주요 정원을 거니는 ‘매화 동행 산책’ 프로그램도 운영된다. 사유원의 자연과 건축에 담긴 철학을 설명과 함께 살펴볼 수 있다. 산책 후에는 정상부 카페 가가빈빈에서 시즌 음료와 베이커리를 즐기며 여정을 마무리한다.

향기 명상 프로그램 ‘사유의 향’은 가이드 안내에 따라 내면의 이미지를 떠올리고 아로마 에센스를 블렌딩해 자신만의 향을 완성하는 체험이다. 완성된 향지는 일상으로 가져갈 수 있어, 봄의 기억을 오래 간직하도록 구성됐다.

야외 공연장 심포니6에서는 ‘매화 국악 올데이 패키지’가 열린다. 14일에는 소리꾼 정은혜가 판소리와 민요를, 28일에는 가야금 연주자 이지영이 산조와 시나위 무대를 선보인다. 공연과 함께 몽몽마방의 한식 한상, 모과차가 포함된 하루 일정의 패키지로 운영된다.

이외에도 축제 기간 카페 가가빈빈과 몽몽차방에서는 붉은 매화를 연상시키는 ‘애플 매실티’를 시즌 한정 메뉴로 선보인다.

‘2026 사유원 매화 축제’에 대한 상세 정보와 프로그램 예약은 사유원 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글