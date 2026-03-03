창간 80주년 경향신문

부산시, 유망기업 육성 5000억 규모 정책자금 조성 추진···기업당 최대 30억 원 지원

경향신문

본문 요약

부산시, 유망기업 육성 5000억 규모 정책자금 조성 추진···기업당 최대 30억 원 지원

입력 2026.03.03 10:09

  김준용 기자

부산시청사. 경향신문 자료사진

부산시가 성장 잠재력 높은 유망기업 육성을 위한 정책자금 마련에 나섰다.

부산시는 3일 오전 부산시청 국제회의실에서 부산·영남권 거점기업 육성 지원 업무협약을 체결한다고 이날 밝혔다. 부산시에 따르면 이번 업무협약은 지역 중소기업의 자금 유동성을 해소하고 성장 가능성이 높은 기업의 육성을 위해 마련됐다.

부산시와 부산상공회의소, 기술보증지금, 신용보증기금, 하나은행은 총 5000억 원 규모의 중소기업 정책자금을 조성한다는 계획이다.

시는 지난해 1.5%였던 이차보전(은행 금리 지원)을 2.0%로 확대하고, 부산상공회의소는 회원사를 대상으로 금융지원 사업 안내와 지원 대상기업 추천을 맡았다. 기술보증기금과 신용보증기금은 출연금 기반 신용 보증, 하나은행은 특별출연과 우대금리를 각각 제공하기로 했다.

이를 통해 기업당 최대 30억 원까지 자금을 지원한다. 이차보전 지원 한도는 8억 원으로 설정했다. 최대한 많은 기업이 금융혜택을 받을 수 있도록 했다는 게 부산시의 설명이다.

상환 조건은 3년 만기이며 2년 거치 후 1년 분할 상환 혹은 3년 거치 후 일시 상환 방식 중 선택할 수 있다.

박형준 부산시장은 “오늘 협약을 계기로 기업이 안심하고 투자하고 성장할 수 있는 환경을 조성하고, 부산을 영남권 경제를 선도하는 중심도시로 만들어 가겠다”고 말했다.

