정원오, 12년 성동구청장 여정 마무리···마지막 결재는?

경향신문

서울 성동구가 정원오 성동구청장이 오는 4일 '2026년 구민안전 종합대책'을 최종 방침으로 결재하고 12년간의 구정을 마무리한다고 3일 밝혔다.

정원오 구청장의 안전 행정은 민선 6기 취임 첫날인 지난 2014년 7월 1일 '성동구 시설물 안전진단 추진 계획'을 첫 업무로 수기 결재하며 시작됐다.

당시 시설물 전수 점검을 지시하며 "안전은 행정의 기본이자 완성"이라고 강조했던 정 구청장은 이번 구민안전 종합대책을 마지막으로 결재하며 민선 6기 시작과 8기의 끝을 모두 '구민 안전'으로 매듭지었다.

정원오, 12년 성동구청장 여정 마무리···마지막 결재는?

입력 2026.03.03 10:19

  • 김은성 기자

서울시장 선거 출마 위해 4일 사퇴

성동구 제공.

성동구 제공.

서울 성동구가 정원오 성동구청장이 오는 4일 ‘2026년 구민안전 종합대책’을 최종 방침으로 결재하고 12년간의 구정을 마무리한다고 3일 밝혔다.

정원오 구청장의 안전 행정은 민선 6기 취임 첫날인 지난 2014년 7월 1일 ‘성동구 시설물 안전진단 추진 계획’을 첫 업무로 수기 결재하며 시작됐다.

당시 시설물 전수 점검을 지시하며 “안전은 행정의 기본이자 완성”이라고 강조했던 정 구청장은 이번 구민안전 종합대책을 마지막으로 결재하며 민선 6기 시작과 8기의 끝을 모두 ‘구민 안전’으로 매듭지었다.

올해 종합대책은 그간 구가 추진해 온 안전 정책의 추진현황을 돌아보고 그 성과를 발전 시켜 더 안전한 성동을 조성하기 위한 계획이 담겼다.

생활·교통·주거·산업·안전교육 등 5대 분야 23개 사업을 중심으로 24시간 재난안전상황실 운영 강화와 취약계층 주거환경 개선 및 하수관로 정비, 소규모 사업장 안전 점검 확대 등을 지속 추진한다.

구는 구청장 임기 마무리 단계에서도 안전 행정의 공백이 발생하지 않도록 세부 사업에 대한 인력과 예산 등의 ‘지속발전 방안’을 면밀히 검토할 예정이다.

정원오 성동구청장은 “취임 첫날의 마음과 같이 구민의 안전을 지키겠다는 약속으로 12년 구정을 마무리하게 돼 뜻깊다”며 “그간 다져온 성동의 안전 시스템을 중심으로 구민의 안전을 최우선에 두는 행정의 원칙만큼은 변함없이 이어지길 바란다”고 말했다.

