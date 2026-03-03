창간 80주년 경향신문

BS한양 ‘풍무역세권 수자인 그라센트 2차’ 4월 분양

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

BS한양은 경기도 김포시 풍무역세권 도시개발사업 B1블록에 '풍무역세권 수자인 그라센트 2차'를 오는 4월 분양한다고 3일 밝혔다.

풍무역을 중심으로 지하철 5호선 연장 사업이 추진되고 있으며 5호선 연장 시 마곡지구를 비롯해 여의도, 광화문 등 서울 주요 업무지구로의 접근성이 크게 개선될 전망이다.

풍무역세권에서는 앞서 B2블록 풍무역세권 수자인 그라센트 1차를 포함해 3개 단지가 지난해 공급돼 완판됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

BS한양 ‘풍무역세권 수자인 그라센트 2차’ 4월 분양

입력 2026.03.03 10:26

수정 2026.03.03 11:17

펼치기/접기
  • 최미랑 기자

  • 기사를 재생 중이에요

풍무역세권 수자인 그라센트 2차 투시도. BS한양 제공

풍무역세권 수자인 그라센트 2차 투시도. BS한양 제공

BS한양은 경기도 김포시 풍무역세권 도시개발사업 B1블록에 ‘풍무역세권 수자인 그라센트 2차’를 오는 4월 분양한다고 3일 밝혔다.

이 단지는 지하 2층~2상 28개층 7개동으로 조성된다. 총 693가구 가운데 전용면적 84㎡가 509가구, 105㎡가 130가구다.

전용 105㎡는 주상복합을 제외한 일반 아파트로서는 풍무역세권 내 마지막 대형 타입이다. 전 가구 4Bay 판상형 설계를 적용해 채광과 통풍이 좋다.

도보권 내에서 김포골드라인 풍무역과 사우역을 이용할 수 있다. 사우초등학교와 사우고등학교도 가까워 도보 통학이 가능하다. 김포 최대 규모의 사우동 학원가와 행정·생활 인프라를 누릴 수 있는 것도 장점이다.

풍무역을 중심으로 지하철 5호선 연장 사업이 추진되고 있으며 5호선 연장 시 마곡지구를 비롯해 여의도, 광화문 등 서울 주요 업무지구로의 접근성이 크게 개선될 전망이다.

풍무역세권에서는 앞서 B2블록 풍무역세권 수자인 그라센트 1차를 포함해 3개 단지가 지난해 공급돼 완판됐다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글