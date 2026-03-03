BS한양 ‘풍무역세권 수자인 그라센트 2차’ 4월 분양

BS한양은 경기도 김포시 풍무역세권 도시개발사업 B1블록에 ‘풍무역세권 수자인 그라센트 2차’를 오는 4월 분양한다고 3일 밝혔다.

이 단지는 지하 2층~2상 28개층 7개동으로 조성된다. 총 693가구 가운데 전용면적 84㎡가 509가구, 105㎡가 130가구다.

전용 105㎡는 주상복합을 제외한 일반 아파트로서는 풍무역세권 내 마지막 대형 타입이다. 전 가구 4Bay 판상형 설계를 적용해 채광과 통풍이 좋다.

도보권 내에서 김포골드라인 풍무역과 사우역을 이용할 수 있다. 사우초등학교와 사우고등학교도 가까워 도보 통학이 가능하다. 김포 최대 규모의 사우동 학원가와 행정·생활 인프라를 누릴 수 있는 것도 장점이다.

풍무역을 중심으로 지하철 5호선 연장 사업이 추진되고 있으며 5호선 연장 시 마곡지구를 비롯해 여의도, 광화문 등 서울 주요 업무지구로의 접근성이 크게 개선될 전망이다.

풍무역세권에서는 앞서 B2블록 풍무역세권 수자인 그라센트 1차를 포함해 3개 단지가 지난해 공급돼 완판됐다.