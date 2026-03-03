대구·경북 최대 반려동물 축제···제23회 ‘대구 펫쇼’ 6~8일 개최

대구시는 오는 6일부터 사흘간 엑스코 동관 전시장에서 ‘대구 펫쇼’를 개최한다고 3일 밝혔다.

대구·경북권 최대 규모의 반려동물 문화산업전으로 23회를 맞는 올해 행사에는 업체 163곳이 참여해 약 500개의 전시공간 등을 선보일 예정이다. 반려동물 관련 산업의 최신 경향을 확인할 수 있는 전시행사와 함께 다채로운 참여형 프로그램이 마련된다.

관람객들은 세계적인 심사위원들이 견종별 혈통을 심사하는 ‘대구 국제애견협회(FCI) 국제 도그쇼’와 전국 애견 미용사들이 실력을 겨루는 ‘위그 미용대회’ 등 화려한 볼거리를 즐길 수 있다.

전문가와 훈련견이 선보이는 ‘어질리티(장애물 달리기) 시범쇼’도 진행된다. 대구보건고 반려동물케어과 학생들과 함께하는 ‘플레이그라운드’에서는 허들·터널 등 다양한 어질리티 시설을 갖춘 공간을 제공해 반려견들이 마음껏 뛰어놀 수 있도록 배려한다.

또한 대구시 수의사회는 7~8일 반려동물 건강 및 영양상담 부스를 마련해 평소 반려동물의 건강 상태에 고민해 온 참관객들에게 맞춤형 해결책을 제공할 계획이다.

반려동물 관련 기업들은 사료·간식·영양제·장난감·의류 등 다양한 제품을 전시 및 판매할 예정이다. 반려동물의 정서적 안정 등을 위한 바디 티슈·아로마 미스트 클래스, 수제 펫푸드 만들기 등 사전 예약제로 운영되는 체험 과정도 마련돼 있다.

대구시는 행사장 안팎에 ‘펫티켓 체험존’을 조성해 공공장소에서의 배변 관리와 이동 요령 등을 안내한다. 농림축산식품부 ‘동물사랑배움터’ 부스에서는 반려동물 입양 전 교육을 진행하고 별도의 수료증도 발급한다.

행사 진행 일자와 참가비 등 자세한 사항은 대구펫쇼 공식 누리집에서 확인하면 된다. 입장료는 8000원이며, 사전 등록 시 5000원에 관람할 수 있다.

다만 동물사랑배움터에서 ‘반려동물 입양 전 교육’을 수료한 후 수료증을 제출하면 무료로 입장 가능하다. 반려동물과 동반 입장 시에는 사고 예방을 위해 이동장이나 목줄을 반드시 착용해야 한다.

박기환 대구시 경제국장은 “대구 펫쇼는 급성장하는 반려동물 산업과 성숙한 반려문화를 함께 이끌어가는 대표 행사”라면서 “책임 있는 양육문화 확산과 산업 경쟁력 강화를 통해 대구가 반려동물 문화산업의 중심 도시로 도약할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.