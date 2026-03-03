창간 80주년 경향신문

홍범식 LG유플러스 CEO “보이스 에이전트가 미래 소통의 핵심 될 것”

경향신문

본문 요약

홍범식 LG유플러스 최고경영자가 "나를 가장 깊이 이해하고 일상의 안전까지 책임지는 진화된 보이스 에이전트가 미래 소통의 핵심이 될 것"이라고 말했다.

현재 익시오는 실시간 보이스피싱 탐지, 보이는 전화, 전화 대신 받기, 통화 요약 등 기능을 제공한다.

그는 "수많은 기술 혁신에도 통화 경험은 거의 변하지 않은 채로 남아 있고 어느 순간부터는 전화 통화가 불편한 일이 되어 버렸다"며 "음성이 다시 한번 사람들을 연결하는 본질적인 수단으로 만들기 위해 AI 콜 에이전트와 함께하는 여정을 시작했다"고 말했다.

홍범식 LG유플러스 CEO “보이스 에이전트가 미래 소통의 핵심 될 것”

입력 2026.03.03 10:36

  • 노도현 기자

홍범식 LG유플러스 최고경영자(CEO)가 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나 피라 그란 비아 전시장에서 열린 ‘MWC 2026’에서 기조연설을 하고 있다. LG유플러스 제공

홍범식 LG유플러스 최고경영자(CEO)가 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나 피라 그란 비아 전시장에서 열린 ‘MWC 2026’에서 기조연설을 하고 있다. LG유플러스 제공

홍범식 LG유플러스 최고경영자(CEO)가 “나를 가장 깊이 이해하고 일상의 안전까지 책임지는 진화된 보이스 에이전트가 미래 소통의 핵심이 될 것”이라고 말했다.

홍 CEO는 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 이동통신 전시회 ‘MWC26’에서 ‘사람 중심 AI’를 주제로 기조연설을 했다. 그는 “스마트 글래스와 같은 웨어러블 기기와 AI 에이전트, 심지어 피지컬 AI까지 수많은 디바이스가 등장하는 시대에는 음성이 그 중심에서 인터페이스(접점)가 될 것”이라고 전망했다.

홍 CEO는 자사의 인공지능(AI) 통화 에이전트 ‘익시오’(ixi-O)를 통해 음성 커뮤니케이션의 새로운 미래를 열어가겠다는 포부를 밝혔다. 현재 익시오는 실시간 보이스피싱 탐지, 보이는 전화, 전화 대신 받기, 통화 요약 등 기능을 제공한다.

그는 “수많은 기술 혁신에도 통화 경험은 거의 변하지 않은 채로 남아 있고 어느 순간부터는 전화 통화가 불편한 일이 되어 버렸다”며 “음성이 다시 한번 사람들을 연결하는 본질적인 수단으로 만들기 위해 AI 콜 에이전트와 함께하는 여정을 시작했다”고 말했다.

앞으로 통화·문자·일정 등 사용자의 일상 데이터를 종합적으로 이해하고 상황에 맞는 정보를 먼저 제안하도록 익시오를 고도화할 계획이다. 홍 CEO는 “지금까지는 사람이 명령을 해야 수행하는 AI 비서였다면 이제는 대화 내용의 맥락을 이해하고 스스로 해야 할 일을 찾아 나설 것”이라고 했다. 그는 “음성이 우리의 삶과 자연스럽게 연결되고 인간적인 경험을 만들 수 있도록 하는 것”을 목표로 제시했다.

아울러 “우리가 만들고자 하는 것은 음성 통화에 대한 새로운 표준이며 ‘모두를 위한 AI’”라며 글로벌 통신사와의 협력도 강조했다.

