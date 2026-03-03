‘기차 타고 대전 오면 차량 투어가 공짜’···코레일 연계 관광프로그램 운영

기차를 타고 대전을 찾는 외래 관광객들이 무료로 차량 투어를 할 수 있는 도시 여행 프로그램이 운영된다.

대전시는 이달부터 한국철도공사(코레일)와 연계한 관광 프로그램으로 ‘대전 레일 프리투어’를 운영한다고 3일 밝혔다.

대전 레일 투어는 기차로 대전을 방문하는 관광객에게 인원에 따라 기사가 배치된 맞춤형 투어 차량을 지원하는 프로그램이다.

관광객 수에 따라 20인 이상은 대형버스, 10인 이상은 중형버스를 무료 이용할 수 있고, 10인 미만 여행객에게는 승합차나 승용차가 지원된다. 프로그램 최소 이용 인원은 3명이다. 외래 관광객을 위한 프로그램으로 대전 거주자는 전체 투어 인원의 20%까지만 동반할 수 있다.

차량 투어는 주요 관광명소와 축제·행사 등을 연계해 사전에 구성한 7개 코스로 운영된다. 빵을 테마로 성심당을 비롯한 유명 빵집과 한밭수목원 등 지역 명소를 연계한 ‘빵빵 투어’와 과학투어, 컬처투어, 힐링투어 등 다양한 테마의 투어 코스가 준비돼 있다. 투어 일정은 모두 하루 6시간 이내로 짜여져 있다.

투어를 이용하려면 한 달 단위로 진행되는 사전 예약을 해야 한다. 예약 시에는 운영사 유선상담(042-254-4555)을 거친 후 코레일 기차여행 사이트를 통해 예약을 진행하면 된다.

시 관계자는 “레일 프리투어는 관광객 수요와 세대별 여행 트렌드를 반영해 마련한 프로그램”이라며 “대전을 찾는 관광객들이 보다 편리하고 안전하게 여행을 즐길 수 있기를 기대한다”고 말했다.