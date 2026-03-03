창간 80주년 경향신문

‘기차 타고 대전 오면 차량 투어가 공짜’···코레일 연계 관광프로그램 운영

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘기차 타고 대전 오면 차량 투어가 공짜’···코레일 연계 관광프로그램 운영

입력 2026.03.03 10:49

‘대전 레일 프리투어’ 안내문. 대전시 제공

‘대전 레일 프리투어’ 안내문. 대전시 제공

기차를 타고 대전을 찾는 외래 관광객들이 무료로 차량 투어를 할 수 있는 도시 여행 프로그램이 운영된다.

대전시는 이달부터 한국철도공사(코레일)와 연계한 관광 프로그램으로 ‘대전 레일 프리투어’를 운영한다고 3일 밝혔다.

대전 레일 투어는 기차로 대전을 방문하는 관광객에게 인원에 따라 기사가 배치된 맞춤형 투어 차량을 지원하는 프로그램이다.

관광객 수에 따라 20인 이상은 대형버스, 10인 이상은 중형버스를 무료 이용할 수 있고, 10인 미만 여행객에게는 승합차나 승용차가 지원된다. 프로그램 최소 이용 인원은 3명이다. 외래 관광객을 위한 프로그램으로 대전 거주자는 전체 투어 인원의 20%까지만 동반할 수 있다.

차량 투어는 주요 관광명소와 축제·행사 등을 연계해 사전에 구성한 7개 코스로 운영된다. 빵을 테마로 성심당을 비롯한 유명 빵집과 한밭수목원 등 지역 명소를 연계한 ‘빵빵 투어’와 과학투어, 컬처투어, 힐링투어 등 다양한 테마의 투어 코스가 준비돼 있다. 투어 일정은 모두 하루 6시간 이내로 짜여져 있다.

투어를 이용하려면 한 달 단위로 진행되는 사전 예약을 해야 한다. 예약 시에는 운영사 유선상담(042-254-4555)을 거친 후 코레일 기차여행 사이트를 통해 예약을 진행하면 된다.

시 관계자는 “레일 프리투어는 관광객 수요와 세대별 여행 트렌드를 반영해 마련한 프로그램”이라며 “대전을 찾는 관광객들이 보다 편리하고 안전하게 여행을 즐길 수 있기를 기대한다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글