의령 농어촌버스, 요금 0원···경남 첫 완전공영제 시행

경향신문

본문 요약

경남 의령군은 관내 농어촌버스의 요금을 이용객에게 받지 않는 '경남형 버스 완전공영제'를 도내 최초로 시행한다고 3일 밝혔다.

의령군은 인구 2만5000여 명으로 민간 운수업체의 적자로 농어촌 버스가 운행 중단 위기에 처했던 곳이다.

완전공영제 시행으로 의령군민은 물론 버스 이용객 누구나 요금 부담 없이 버스를 탈 수 있게 됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

의령 농어촌버스, 요금 0원···경남 첫 완전공영제 시행

입력 2026.03.03 11:01

  김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난달 27일 경남 의령공영버스터미널에서 ‘버스 완전공영제’ 출범식을 했다. 의령군 제공

지난달 27일 경남 의령공영버스터미널에서 '버스 완전공영제' 출범식을 했다. 의령군 제공

경남 의령군은 관내 농어촌버스의 요금을 이용객에게 받지 않는 ‘경남형 버스 완전공영제’를 도내 최초로 시행한다고 3일 밝혔다.

민간 업체가 적자 운영하던 농어촌 버스를 지방자치단체가 직접 운영하면서 안정적인 대중교통 체계를 구축하게 됐다는 평가다.

경남도와 의령군은 지난달 27일 의령군 공영버스터미널에서 버스 완전공영제 출범식을 열고 공영 농어촌 버스 ‘빵빵버스’ 운행에 들어갔다. 빵빵버스는 ‘요금은 0원, 행복은 빵빵’이란 의미를 담고 있다. 그동안 의령 지역 농어촌버스의 성인 기준 요금은 읍내 500원, 그 외 지역은 1000원을 받아왔다.

의령군은 인구 2만5000여 명으로 민간 운수업체의 적자로 농어촌 버스가 운행 중단 위기에 처했던 곳이다. 완전공영제 시행으로 의령군민은 물론 버스 이용객 누구나 요금 부담 없이 버스를 탈 수 있게 됐다. 운수종사자의 고용을 의령군이 승계해 안정적으로 지역 일자리도 창출하게 됐다.

경남도는 2023년 2월 의령군을 완전공영제 시범사업 지역으로 선정하고 3년 동안 도비와 군비 총 94억 원을 투입해 민간업체 2곳(터미널 건물, 버스 17대)을 모두 인수했다. 도와 의령군은 향후 버스 완전공영제를 ‘경남형 교통 본보기’로 완성해 나간다는 방침이다. 버스공영제는 전국에서 강원·전남 등 일부 지역에서 부분적으로 시행하고 있다.

1호 탑승객 홍쌍미씨는 “버스요금이 무료라니 매일 아침 선물을 받는 기분”이라며 “터미널도 깨끗해지고 버스도 새로 단장해 이용하기 훨씬 좋아졌다”고 말했다.

오태완 의령군수는 “운수업계에 지급하는 보조금을 늘리는 단순한 방식 대신 대중교통 구조 자체를 바꾸는 과감한 길을 선택했다”고 말했다.

