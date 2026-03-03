경북, 산사태 예방에 622억원 투입···사방댐 100곳 설치

경북도가 기후 위기로 인한 국지성 호우와 대형 산불 이후 지반 약화에 따른 산사태를 막기 위해 올해 622억원을 투입한다.

경북도는 사방댐 100곳 설치와 계류보전 60㎞ 정비, 산지사방 24㏊ 조성, 산림유역관리 18곳 추진 등 사방사업을 본격화한다고 3일 밝혔다.

계류보전은 경사면 기울기를 완화해 물흐름 속도를 늦추고 침식과 토사 유실을 막는 사방사업이다. 사방댐과 함께 집중호우 시 토석류를 차단하는 역할을 한다.

산사태취약지역에 대한 체계적 관리도 강화한다. 데이터 기반 분석으로 취약지역을 지정·관리하고, 실태조사와 표지판 설치를 통해 주민에게 위험 정보를 제공한다. 취약지역 주민을 대상으로 전문가가 직접 방문해 대피요령과 대피소 위치 등을 안내하는 ‘찾아가는 산사태 예방 교육’도 실시한다.

지난달부터 시행된 ‘산림재난방지법’도 대응 역량을 높이는 기반이 된다. 산림 인접 지역 경계 50m 이내까지 관리 범위가 확대돼 안전관리가 한층 촘촘해졌다. 경북도 관계자는 “산사태 피해지 복구 과정에서 토지소유자가 정당한 사유 없이 거부할 경우 별도 동의 없이도 복구사업을 추진할 수 있는 법적 근거가 마련돼 신속한 대응이 가능해졌다”고 설명했다.

사방사업 대상지는 산사태취약지역 내 위험도에 따라 우선 선정되며, 사업 신청은 각 시·군 산림부서를 통해 가능하다.

경북에서는 2023년 7월 발생한 산사태로 경북지역에서는 25명이 숨지고 2명이 실종됐다. 지난 3월에는 대형 산불이 발생해 1986년 산불 통계 집계 이후 역대 최대 피해 면적인 11만6000여㏊를 기록했다. 이 불로 27명이 숨지고 주택 4000여채가 전소되는 등 막대한 피해가 발생했다.