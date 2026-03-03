창간 80주년 경향신문

민주당 “윤석열 정권 조작기소 공소취소 국정조사 요구서, 12일 본회의 보고 목표”

경향신문

본문 요약

더불어민주당이 대장동 개발 특혜 사건, 쌍방울 대북송금 사건 등 이재명 대통령이 기소된 사건에 대한 검찰의 조작 기소 의혹 등을 들여다보는 국정조사 요구서를 조만간 제출해 12일 본회의에 보고되도록 할 계획이라고 3일 밝혔다.

문금주 민주당 원내대변인은 이날 국회에서 열린 원내대책회의 후 기자들과 만나 " '윤석열 독재정권하 조작 기소 진상규명 및 공소 취소를 위한 국정조사 추진위원회'가 오는 5일 2차 전체회의를 통해 국정조사 안건 등을 협의해 12일 본회의에 국정조사 요구서가 보고되는 것을 목표로 하고 있다"고 밝혔다.

국조추진위는 지난달 27일 첫 회의를 열고 6·3 지방선거 전 국정조사를 추진한다고 밝혔다.

민주당 “윤석열 정권 조작기소 공소취소 국정조사 요구서, 12일 본회의 보고 목표”

입력 2026.03.03 11:19

  • 박하얀 기자

한병도 더불어민주당 원내대표가 3일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 2026.3.3 권도현 기자

한병도 더불어민주당 원내대표가 3일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 2026.3.3 권도현 기자

더불어민주당이 대장동 개발 특혜 사건, 쌍방울 대북송금 사건 등 이재명 대통령이 기소된 사건에 대한 검찰의 조작 기소 의혹 등을 들여다보는 국정조사 요구서를 조만간 제출해 12일 본회의에 보고되도록 할 계획이라고 3일 밝혔다.

문금주 민주당 원내대변인은 이날 국회에서 열린 원내대책회의 후 기자들과 만나 “(당 공식기구인) ‘윤석열 독재정권하 조작 기소 진상규명 및 공소 취소를 위한 국정조사 추진위원회(국조추진위)’가 오는 5일 2차 전체회의를 통해 국정조사 안건 등을 협의해 12일 본회의에 국정조사 요구서가 보고되는 것을 목표로 하고 있다”고 밝혔다.

국조추진위는 지난달 27일 첫 회의를 열고 6·3 지방선거 전 국정조사를 추진한다고 밝혔다. 추진위는 국정조사 대상 사건으로 대장동, 위례신도시, 쌍방울 대북송금 사건을 언급했다. 이는 검찰이 이 대통령을 재판에 넘긴 공소사실 8건 중 3건에 해당한다. 추진위는 이 대통령 측근인 김용 전 민주연구원 부원장 사건과 문재인 정부 인사들이 연루된 서해 공무원 피격 사망 사건도 조사 대상으로 삼는다고 밝힌 바 있다.

추진위는 국정조사를 토대로 이 대통령 관련 사건의 공소 취소를 이끌어낸다는 방침이다.

다만 실제 국정조사가 이뤄지기 위해선 조사위원회를 구성하고, 국정조사 계획서를 본회의에서 의결하는 등의 절차가 필요하다. 이에 오는 12일 본회의에는 국정조사 요구서가 제출된 사실만이 보고되고, 후속 절차는 여야 협의에 달려 있다. 국민의힘은 반대 입장이어서 합의가 쉽지 않을 것으로 보인다.

앞서 민주당은 대장동 사건 항소포기, 쿠팡 불법행위 관련 국정조사 요구서를 국회에 제출했으나 이후 별다른 논의가 이뤄지지 않아 답보 상태다.

댓글