창간 80주년 경향신문

한동훈 “대구 방문 동행이 해당 행위? ‘해장’ 아니냐”…당권파, 친한계 윤리위 제소

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

한동훈 전 국민의힘 대표가 3일 장동혁 대표가 전날 자신의 대구 방문에 동행한 친한동훈계 의원들이 해당 행위를 했다고 주장한 것에 대해 "해장 행위 아니냐"라고 말했다.

한 전 대표는 이날 CBS 라디오에서 "장 대표 본인에게 불이익이 있을지는 모르겠지만 당을 위해서 생각해 보라"며 이같이 말했다.

한 전 대표는 "제가 부당하게 제명됐지만 국민의힘에 돌아갈 거라는 확실한 약속을 하고 나왔다. 이 상황에서 뜻을 같이하는 사람들끼리 시장 같이 가는 게 큰 문제냐"며 "장 대표가 임명한 너무나도 편향적인 윤리위·당무감사위 이런 분들이 '찍어내기'를 시도하는 일이 반복되고 있다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

한동훈 “대구 방문 동행이 해당 행위? ‘해장’ 아니냐”…당권파, 친한계 윤리위 제소

입력 2026.03.03 11:27

수정 2026.03.03 11:30

펼치기/접기
  • 이예슬 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“장동혁에 불이익 있을지 모르겠지만 당 생각해야”

한동훈 국민의힘 전 대표가 지난달 27일 오후 대구 서문시장을 찾은 자리에서 지지자들에게 인사하고 있다. 연합뉴스

한동훈 국민의힘 전 대표가 지난달 27일 오후 대구 서문시장을 찾은 자리에서 지지자들에게 인사하고 있다. 연합뉴스

한동훈 전 국민의힘 대표가 3일 장동혁 대표가 전날 자신의 대구 방문에 동행한 친한동훈계(친한계) 의원들이 해당 행위를 했다고 주장한 것에 대해 “해장 행위 아니냐”라고 말했다.

한 전 대표는 이날 CBS 라디오에서 “장 대표 본인에게 불이익이 있을지는 모르겠지만 당을 위해서 생각해 보라”며 이같이 말했다.

한 전 대표는 “제가 부당하게 제명됐지만 국민의힘에 돌아갈 거라는 확실한 약속을 하고 나왔다. 이 상황에서 뜻을 같이하는 사람들끼리 시장 같이 가는 게 큰 문제냐”며 “장 대표가 임명한 너무나도 편향적인 윤리위·당무감사위 이런 분들이 ‘찍어내기’를 시도하는 일이 반복되고 있다”고 말했다.

한 전 대표는 국회의원 보궐선거 출마 가능성과 관련해서는 “부수적인 문제”라고 말했다. 그는 “전국을 다니며 ‘상식적 다수가 진짜 다수’라고 자각하고 행동하고 말할 수 있는 장을 만들어보려고 한다”며 “저를 지긋지긋한 탄핵의 바다를 건너는 배나 도구로 써주시면 좋겠다”고 했다.

한편 원외 당권파인 이상규 서울 성북을 당협 위원장은 한 전 대표의 대구 방문에 동행한 김예지·안상훈·진종오·정성국·배현진·우재준·박정훈 의원과 김경진 당협위원장 등 친한계 인사들을 당 중앙윤리위원회에 제소한 상태다. 이 위원장은 이날 페이스북에서 “민주당이었다면 ‘즉각 제명’이었을 것”이라며 “지금 즉시 사투 중인 동료 의원들과 당원들 앞에 무릎 꿇고 사죄하라”고 했다.

진종오 의원은 이날 페이스북에서 “당이 불나방처럼 죽는 줄도 모르고 불 속으로 뛰어들고 있는데 이걸 말리기는커녕 윤리위에 제소하겠다는 사람들에게 둘러싸여 있으니 이 모양 이 꼴이 아닌가”라며 “국민들이 뭐라 하는지 진정 모르고 민생에 역행하는 것이 우리 당의 실체”라고 했다.

한 전 대표는 지난달 27일 대구를 방문한 것에 이어 오는 7일에는 부산 구포시장 등을 방문할 예정이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글