한동훈 “대구 방문 동행이 해당 행위? ‘해장’ 아니냐”…당권파, 친한계 윤리위 제소

“장동혁에 불이익 있을지 모르겠지만 당 생각해야”

한동훈 전 국민의힘 대표가 3일 장동혁 대표가 전날 자신의 대구 방문에 동행한 친한동훈계(친한계) 의원들이 해당 행위를 했다고 주장한 것에 대해 “해장 행위 아니냐”라고 말했다.

한 전 대표는 이날 CBS 라디오에서 “장 대표 본인에게 불이익이 있을지는 모르겠지만 당을 위해서 생각해 보라”며 이같이 말했다.

한 전 대표는 “제가 부당하게 제명됐지만 국민의힘에 돌아갈 거라는 확실한 약속을 하고 나왔다. 이 상황에서 뜻을 같이하는 사람들끼리 시장 같이 가는 게 큰 문제냐”며 “장 대표가 임명한 너무나도 편향적인 윤리위·당무감사위 이런 분들이 ‘찍어내기’를 시도하는 일이 반복되고 있다”고 말했다.

한 전 대표는 국회의원 보궐선거 출마 가능성과 관련해서는 “부수적인 문제”라고 말했다. 그는 “전국을 다니며 ‘상식적 다수가 진짜 다수’라고 자각하고 행동하고 말할 수 있는 장을 만들어보려고 한다”며 “저를 지긋지긋한 탄핵의 바다를 건너는 배나 도구로 써주시면 좋겠다”고 했다.

한편 원외 당권파인 이상규 서울 성북을 당협 위원장은 한 전 대표의 대구 방문에 동행한 김예지·안상훈·진종오·정성국·배현진·우재준·박정훈 의원과 김경진 당협위원장 등 친한계 인사들을 당 중앙윤리위원회에 제소한 상태다. 이 위원장은 이날 페이스북에서 “민주당이었다면 ‘즉각 제명’이었을 것”이라며 “지금 즉시 사투 중인 동료 의원들과 당원들 앞에 무릎 꿇고 사죄하라”고 했다.

진종오 의원은 이날 페이스북에서 “당이 불나방처럼 죽는 줄도 모르고 불 속으로 뛰어들고 있는데 이걸 말리기는커녕 윤리위에 제소하겠다는 사람들에게 둘러싸여 있으니 이 모양 이 꼴이 아닌가”라며 “국민들이 뭐라 하는지 진정 모르고 민생에 역행하는 것이 우리 당의 실체”라고 했다.

한 전 대표는 지난달 27일 대구를 방문한 것에 이어 오는 7일에는 부산 구포시장 등을 방문할 예정이다.