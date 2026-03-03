졸음운전 차에 스러진 16세 소녀, 6명에게 새 생명 선물하고 떠났다

2009년생 박채연양, 6인에게 장기기증

졸음운전 차량과의 사고로 크게 다쳐 의식을 회복하지 못한 2009년생 박채연양(16)이 장기를 기증해 6명에게 새 생명을 선물하고 세상을 떠났다.

한국장기조직기증원은 박양이 지난해 12월16일 아주대학교병원에서 심장과 폐, 간, 신장, 양쪽 안구를 기증했다고 3일 밝혔다.

박양은 지난해 12월14일 친척의 결혼식에 참석하기 위해 가족과 이동하던 중 졸음운전 차량과 충돌하는 사고를 당했다. 병원으로 긴급 이송됐으나 끝내 의식을 회복하지 못했고, 뇌사 판정을 받았다. 이후 장기기증이 이뤄지며 6명이 새 삶을 이어가게 됐다.

유족은 “어린 나이에 떠나는 딸을 그대로 보내기보다는, 다른 사람의 몸에서라도 살아 숨 쉬길 바라는 마음으로 기증을 결심했다”고 전했다.

경기 안산시에서 외동딸로 태어난 박양은 어릴 때부터 밝고 활동적인 성격이었다고 한다. 중·고등학교 재학 시절 매년 반장과 회장을 맡을 만큼 성실했고, 학업에도 열정적인 학생이었다. 도움이 필요한 사람을 돕고 싶다는 마음으로 장래에 사회복지사가 되길 꿈꿨다.

박양의 아버지 박완재씨는 기증원 보도자료를 통해 딸에게 마지막 인사를 전했다.

“사랑하는 채연아. 아빠와 엄마는 채연이와 보낸 시간이 너무나도 행복했어. 지금도 네가 옆에 없다는 것이 믿어지지 않아. 하늘에서 엄마, 아빠의 목소리가 들릴까? 매일 너를 그리워하고 있어. 새로운 생명을 선물 받은 분들도 건강했으면 해. 최고로 착한 딸이자 사랑스러운 딸 채연아. 다음 생애라도 또 아빠 딸로 와줬으면 해.”